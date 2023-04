Michelle Hunziker in bianco a Striscia la Notizia: indossa la tuta effetto panciotto Michelle Hunziker è tornata al timone di Striscia la Notizia al fianco di Gerry Scotti. Per la seconda puntata ha scelto il total white, incantando il pubblico con una originale jumpsuit col panciotto.

A cura di Valeria Paglionico

Michelle Hunziker sta vivendo un momento davvero magico della sua vita: la scorsa settimana è diventata nonna per la prima volta, accogliendo in famiglia il piccolo Cesare, il figlio di Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza. Ora sta provando a conciliare vita familiare e impegni lavorativi, visto che è tornata sul palco di Striscia la Notizia al fianco di Gerry Scotti. Sui social non ha esitato a mostrarsi emozionatissima alle prese con una videocall con la figlia e col nipotino, il tutto mentre si lasciava truccare dalla sua assistente Laura Barenghi. Se il debutto al timone della trasmissione era stato col completo gessato, ieri sera ha preferito una jumpsuit tutt'altro che tradizionale.

Michelle Hunziker per la primavera sceglie il total white

La nuova vita da nonna era cominciata in palestra con un faticosissimo allenamento per i glutei, ora Michelle Hunziker è tornata al timone di Striscia la Notizia e, almeno sul palco, si è presa una pausa dagli abiti sportivi. Niente più leggings, piedi nudi e reggiseni tecnici, adesso che è tornata a ricoprire i panni di conduttrice non può fare a meno del glamour tra scollature e tacchi alti. Anche nella seconda puntata dell'irriverente programma di Canale 5 è riuscita a dare il meglio di lei in fatto di stile. Complice il fatto che la primavera sta ormai entrando nel vivo, ha puntato tutto su un luminosissimo total white, mixando moda mannish e trend di stagione.

Michelle Hunziker in total white

La tuta di Michelle Hunziker

Per la seconda puntata di Striscia Michelle ha indossato una jumpsuit tutt'altro che tradizionale, il motivo? Sembra essere un completo mannish "rivisitato". La tuta ha infatti i pantaloni palazzo oversize a vita altissima e il corpetto è a effetto panciotto, con l'abbottonatura doppiopetto e i revers a punta come quelli delle giacche classiche. Non sono mancati i tacchi alti, anche se sono stati coperti dai pantaloni. Niente gioielli, la conduttrice ha lasciato collo e spalle nude, mettendo in risalto la sua innata bellezza con semplicità. Capelli sciolti e ondulati, trucco dall'effetto naturale e sorriso stampato sulle labbra: Michelle è letteralmente raggiante da quando è diventata nonna.

