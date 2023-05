Aurora Ramazzotti, passeggiata con Goffredo e Cesare in sneakers e longuette Aurora Ramazzotti si è concessa qualche ora di relax ieri pomeriggio e ne ha approfittato per organizzare una passeggiata in famiglia: ecco l’adorabile scatto di lei, Goffredo e il piccolo Cesare nel passeggino.

A cura di Valeria Paglionico

Aurora Ramazzotti è diventata mamma da circa due mesi, ha messo al mondo il piccolo Cesare, il figlio nato dall'amore con Goffredo Cerza, e non potrebbe essere più felice. Sui social documenta regolarmente tutti i dettagli di questa nuova esperienza, non nascondendo neppure i piccoli problemini legati alla maternità, dall'intensità dell'allattamento alla mancanza di tempo libero, tanto da considerare un "lusso" anche una doccia. Non ha però intenzione di rinunciare a nulla, neppure al lavoro, e non esita a portare sempre con lei il bimbo. Ieri pomeriggio lo ha dedicato al relax e si è concessa una passeggiata in famiglia.

Aurora Ramazzotti in versione casual

Non è la prima volta che Aurora Ramazzotti passeggia tra le strade di Milano con la famiglia al completo ma solo ieri si è lasciata immortalare in uno scatto social. È apparsa sullo sfondo dei grattacieli di Citylife col passeggino e con Goffredo al suo fianco, dando vita a un adorabile quadretto familiare. Il papà ha lasciato spazio alla comodità con jeans, t-shirt e berretto, mentre lei ha preferito qualcosa di più trendy. Ha abbinato un top bianco a maniche corte a una gonna longuette, un modello nero a vita alta con delle maxi tasche laterali, completando il tutto con sneakers total white, borsetta e occhiali da sole da diva.

Aurora Ramazzotti, Goffredo Cerza e Cesare

La vita da mamma di Aurora Ramazzotti

Poco dopo, inoltre, si è servita di Instagram per fare un breve riassunto del mese di maggio attraverso le foto realizzate. A dominare è in assoluto la vita da mamma: è partita da un adorabile scatto di coppia con Goffredo, è poi passata a un selfie in camerino truccata di tutto punto ed è infine arrivata a una foto in pigiama ma col tiralatte attaccato a entrambi i seni. Il concerto di Radio Italia Live col tubino aderente, una mattinata all'aria aperta con Cesare tra le braccia, un dolce momento zia-nipote con una delle sorelle che fa compagnia al figlio: le ultime settimane sono state cariche di emozioni per Aurora ed è per questo che ha voluto celebrarle con un collage.

