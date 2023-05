Aurora Ramazzotti al concerto di Radio iItalia: tubino aderente sotto la pioggia per supportare papà Eros Tra il pubblico del concerto di Radio Italia in Piazza Duomo a Milano c’era anche Aurora Ramazzotti che ha partecipato all’evento per supportare papà Eros e cantare a squarciagola i brani di Tiziano Ferro. Ecco cosa ha indossato per l’occasione.

Radio Italia come ogni anno ha organizzato a Milano un maxi concerto gratuito per il pubblico. Sabato 20 maggio 2023 sul palco in Piazza Duomo, sotto una pioggia infinita, sono saliti i grandi nomi della musica italiana da Tiziano Ferro a Eros Ramazzotti, passando per Articolo 31, Elodie, Tananai e Lazza. A catturare l'attenzione di tutti una meravigliosa Elodie che si è esibita con indosso un abito giallo fluo aderente, con cut che rivelavano la presenza di una tutina aderente. Nel parterre dell'evento c'era anche Aurora Ramazzotti che ha cantato a squarciagola i successi di papà Eros e di Tiziano Ferro.

Aurora Ramazzotti con il papà Eros prima del concerto

A poche settimane dal parto Aurora si concede una serata con il compagno Goffredo Cerza e con la migliore amica Sara Daniele, prendendo parte a uno degli eventi più attesi dell'anno, il concerto di Radio Italia allestito in piazza Duomo a Milano. Aurora ha partecipato all'evento in uno spazio riservato agli invitati Vip per supportare papà Eros, che si è esibito sul palco, ed ha resistito sotto la pioggia fino alla fine dell'evento per cantare i grandi successi di Tiziano Ferro, cantante che ha poi incontrato nel backstage.

Aurora Ramazzotti con Tiziano Ferro nel backstage del concerto di Radio Italia

Il look di Aurora Ramazzotti per il concerto di Radio Italia

Per partecipare al concerto Aurora Ramazzotti ha scelto un look semplice, comodo ed essenziale ma non ha rinunciato all'eleganza di un abito da sera. Il look per la serata prevede un tubino aderente con collo alto e senza maniche, in tessuto stretch scuro, a cui Aurora abbina solo un parka verde militare con cappuccio, capo scelto per proteggersi dalla pioggia e dal freddo.

L’abito di Aurora per il concerto di Radio Italia

La neo mamma non indossa gioielli o altri accessori particolari e completa il suo outfit per il concerto in piazza con un'acconciatura semplice ed essenziale, con capelli morbidi sciolti sulle spalle e onde naturali.