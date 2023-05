Elodie, l’abito strappato e il look bagnato al concerto sotto la pioggia di Radio Italia Sul palco del concerto di Radio Italia Elodie si conferma ancora la cantante più trendy con il suo abito giallo “strappato” e con il look effetto bagnato. Ecco tutti i dettagli dell’outfit della cantante al concerto in piazza Duomo a Milano.

Elodie al concerto di Radio Italia

Sabato 20 maggio in Piazza Duomo a Milano è andato in scena sotto una pioggia scrosciante e praticamente infinita uno dei concerti più attesi dell'anno, quello di Radio Italia. Il concerto gratuito ha visto la partecipazione sul palco dei maggiori artisti italiani, da Elodie agli Articolo 31, passando per Tananai, Lazza, Colapesce Dimartino, fino ad Achille Lauro Rose Villain. A chiudere il concerto ci ha pensato Tiziano Ferro, che ha emozionato il pubblico intonando i suoi maggiori successi. Nel parterre di ospiti anche Aurora Ramazzotti la quale ha partecipato al concerto tra il pubblico per supportare papà Eros, che si è esibito sul palco.

Elodie in Missoni

Sul palco gli artisti hanno sfoggiato una serie di look super trendy, tra le più eleganti della serata c'era Elodie. Ancora una volta la cantante ha conquistato la vetta essendo l'artista meglio vestita della serata. Al concerto di Radio Italia Elodie ha ammaliato tutti con la sua meravigliosa voce e con il suo impeccabile look, elegante e di tendenza, perfetto come al solito. A curare lo styling è stato Lorenzo Posocco con il supporto di Giulia Cova, entrambi ormai da qualche tempo curano i look della cantante.

Missoni FW 23–24

Elodie si esibita sotto la pioggia indossando un look della collezione Autunno/Inverno 2023-2024 di Missoni. Si tratta di un tubino longuette giallo fluo a maniche lunghe e con collo alto, impreziosito da cut che rivelano la presenza di una catsuit aderente in tessuto con fantasia floreale bianco e nero indossata sotto l'abito. A rendere ancor più originale il modello una serie di drappeggi e asimmetrie realizzate grazie all'utilizzo di coulisse e lacci ricoperti di cristalli. Elodie segue dunque alcune delle tendenze più cool della prossima stagione invernale, che abbiamo già visto anche in quella attuale, tra cui le sovrapposizioni a strati di abiti per creare il cosiddetto effetto layering e anche il trend degli abiti drappeggiati.

Elodie sul palco con abito Missoni

Per completare l'outfit sfoggiato sotto la pioggia la cantante ha abbinato un paio di pump in vernice nera di Casadei, con tacco Blade in metallo e cinturini alla caviglia, orecchini Tiffany&Co. ed ha poi scelto un wet look con capelli lisci a effetto bagnato, raccolti dietro le orecchie con una fila laterale.