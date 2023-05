Moda Primavera/Estate 2023: dalle frange ai completi oversize, le tendenze donna per la stagione calda Dai capi oversize ai vestiti drappeggiati, dalle frange al denim sabbiato, fino ai colori neutri come il nude e agli abiti con piume o cristalli, ecco tutte le tendenze moda donna per la Primavera/Estate 2023.

A cura di Marco Casola

Etro

Quali sono le tendenze per la prossima Primavera/Estate 2023? Quali i capi e gli accessori di moda per la stagione calda? Quali trend seguire per essere alla moda? L'inverno è ormai finito, la primavera è ufficialmente iniziata e l'estate si avvicina, è dunque arrivato il momento di dare uno sguardo alle tendenze proposte dagli stilisti italiani e internazionali sulle passerelle primaverili di Milano, Parigi, Londra e New York per scoprire cosa va di moda. Dai blazer ai completi sartoriali in versione extra large, come quelli di Jil Sander, fino agli abiti trasparenti in tessuto vedo non vedo, da indossare con intimo in vista e sovrapposti tra loro come nei look lanciati da Miu Miu, passando per i vestiti decorati con le piume, come quelli visti sulla passerella di Valentino, alle gonne che si indossano sopra i pantaloni, come negli outfit firmati Fendi, fino agli abiti con frange e al denim in versione sabbiata, ecco una piccola guida con tutte le tendenze moda donna per la Primavera/Estate 21023.

Oversize

Anche in questa stagione calda spopola la silhouette oversize nei completi con pantaloni e blazer extra large, che abbiamo visto sfilare di Jil Sander, Valentino e Michael Kors Collection, brand che propongono completi oversize color crema, nude o in bianco. Le linee maxi sfilano anche nei look con midi dress di Loewe, in quelli con maxi trench trench di Bottega Veneta, Prada e Ports 1961 o ancora negli outfit con maxi pull in cotone dalle maglie larghe e felpe coordinate con gonne e pantaloni dello stesso colore di Ferragamo, Tibi e Onitsuka Tiger.

Jil Sander

Come indossare i capi oversize. I capi oversize sono comodi, facili da indossare e versatili. E' possibile scegliere un total look oversize con blazer e pantaloni larghi oppure giocare con proporzioni opposte, mescolando ad esempio un pull extra large con gonna a tubino aderente o con skinny pants per creare un outfit dai volumi a contrasto.

Trasparenze

Addio a maxi spacchi e scollature, è il momento della sensualità velata, fatta di trasparenze, abiti nude e tessuti vedo non vedo. Sulle passerelle primaverile spopolano i look con abiti e capi trasparenti e la tendenza prevede la sovrapposizione di T-shit, top, gonne e tubini trasparenti indossati l'uno sopra l'altro per creare un effetto layering, proprio come nei look della collezione Primavera/Estate 2023 di Miu Miu.

Miu Miu

Come indossare gli abiti trasparenti. Per seguire la tendenza di stagione basta indossare un tubino o un abito a tunica trasparente da accoppiare a un abito sottana o a uno slip dress in seta, in moda da nascondere il corpo diminuendo l'effetto nudo e creando sovrapposizioni di capi dai tessuti diversi, come nei look primaverili di Missoni e Fendi. E' possibile anche indossare abiti in seta trasparente con intimo in mostra, sfoggiando culotte e reggiseni dal colore acceso a contrasto, come negli outfit visti sulla passerella di N21.

Sovrapposizioni

La gonna, da indossare sui pantaloni, quest'anno è di tendenza e sfila sulle passerelle dei maggiori stilisti, da Fendi a Balmain fino ad AndreAdamo, nei cui look non solo le gonne ma anche gli abiti e gli slip dress si indossano sopra pantaloni palazzo o con modelli a zampa. Il trend prevede non solo la sovrapposizione di gonna e pantaloni ma anche l'unione di capi che solitamente si indossano da soli: via dunque con body indossati su maglie e top o con tubini in maglia accostati a shirt e pantaloni dello stesso tessuto, come nei look di MM6 Maison Margiela e Benetton.

Fendi

Come creare un look con sovrapposizioni. Seguire il trend degli abiti sovrapposti è semplicissimo basta indossare una mini gonna su una gonna longuette più lunga, creando un particolare contrasto di volumi, simile a quello scelto da Tory Burch, o indossando un abito leggero e impalpabile su pinocchietti aderenti, come nei look proposti sulla passerella P/E 23 di Dsquared2. Super cool anche l'abbinamento di shirt, canotte e mini dress aderenti indossati tutti insieme e sovrapposti tra loro proprio come nei look griffati Miu Miu.

Piume

Le piume solitamente spopolano sulle passerelle Haute Couture, in particolare su abiti da gran sera e capi artigianali d'Alta Moda, ora però i capi impreziositi con leggeri e svolazzanti decori approdano anche sulle passerelle del prêt-à-porter e nelle collezioni dei marchi low cost. Da Jil Sander, sotto le maxi shirt in tenui colori pastello, spuntano vaporose mini gonne ricoperte di piume; da Valentino sfilano giacche e lunghe gonne color nude con dettagli feather mentre Alessandro Dell'Acqua disegna per il marchio N21 mini cardigan e top con piume che sembrano fuoriuscire dal capo creando un particolare effetto tridimensionale.

Valentino

Come abbinare le piume. Anche se appare leggero ed etereo, il decoro piumato è importante e vistoso, va dunque dosato e abbinato con accessori essenziali e basic. Smorzate una gonna o un top coperto di piume abbinandoci un body, una shirt o un blazer dalle linee pulite, senza disegni, fantasie o altri decori. Se non amate l'effetto troppo vaporoso delle piume, per seguire la tendenza è possibile scegliere capi con dettagli piumati, come giacche dai cui polsini fuoriescono mini piume.

Cristalli

Cristalli micro ricoprono i tubini e gli abiti effetto nude della Primavera/Estate 2023. Dite addio alle incrostazioni di cristalli macro o ai decori simili a gioielli, quest'anno la tendenza prevede l'utilizzo di mini cristalli e dettagli sparkling piccoli che creano sull'abito un effetto lucente senza apparire eccessivo. Da Ermanno Scervino, AndreAdamo, e Jason Wu sfilano midi dress aderenti o abiti sottana il cui tessuto è interamente ricoperto con cristalli e paillettes, mentre da Stella McCartney e MSGM in vestiti corti sono impreziositi con dettagli luccicanti. Bottega Veneta sceglie, invece, incrostazioni di cristalli per decorare i corpetti degli slip dress trasparenti.

MSGM

Come abbinare i cristalli. Gli abiti con decori di cristallo e paillettes sono perfetti per la sera e vanno evitati di giorno. Questi modelli non si indossano con borse e scarpe lucenti, si abbinano alla perfezione con accessori minimal, in nero o dai colori desert, come beige, tabacco e cipria. Se indossate un modello sparkling abbinatelo a giacche o trench monocolore e senza fantasia.

Denim sabbiato

In primavera i look in denim con top, camicie e pantaloni di jeans sono sempre di moda. Quest'anno la tendenza prevede l'utilizzo di capi di jeans sabbiati, con lavaggi e trattamenti che rendono il tessuto denim più slavato e tendente verso colori come il beige e altre tonalità ricordano quelle della sabbia. Givenchy, Miu Miu, Diesel, Blumarine e MSGM sono solo alcuni dei marchi che per la Primavera/Estate 2023 hanno proposto interi look o capi in denim sabbiato.

Diesel

Come abbinare il denim sabbiato. Il trend di stagione prevede l'accostamento di capi in denim a effetto sabbia in total look. Top, giacche e camicie in denim sabbiato si abbinano dunque con pantaloni, gonne lunghe e mini skirt in jeans dello stesso lavaggio. Il total look denim sand si completa con borse, scarpe e accessori in toni neutri, dal panna al crema, dal cipria al nude, passando per beige ed ecru.

Anni 2000

Da almeno un paio di stagioni spopola la moda anni 2000, con look girly che ricordano quelli di icone di quegli anni, da Paris Hilton a Lindsay Lohan, e composti con jeans a zampa dalla vita bassissima, pantaloni skinny a pinocchietto, vestitini midi dipinti di rosa, top in ciniglia e con decori luccicanti e ancora con mini cardigan, maglioncini crop, canotte e micro top dalle spalline sottili, da abbinare a pencil skirt, gonne a tubo o a lunghissime gonne di jeans. Propongono il trend 2000 in passerella brand come Diesel, Cormio, Blumarine e GCDS.

Cormio

Come creare un look 2000. Per creare un look anni 2000 basta scegliere un abito longuette, magari in rosa barbie, a cui abbinare un cardigan aperto dello stesso colore o ancora è possibile scegliere un coordinato twin-set da sfoggiare su una gonna lunga in denim. Canotte e crop top sono i capi must per seguire il trend e si possono abbinare a jeans dalla vita bassissima con slip e tanga in bella mostra o con pantaloni a tre quarti. Tra gli accessori dal mood 2000 ci sono le mini borse a sacchetto o quelle a baguette, gli zainetti micro e i décolleté con punta stretta e lunga.

Frange

Non esiste estate senza abiti con le frange: anche quest'anno tornano i fringe look per la stagione calda. Gli outfit di moda nell'estate 2023 hanno frange maxi e lunghissime, come quelle che hanno sfilato sugli abiti a rete di GCDS, negli strapless dress di Ports 1961 e nei tubini dallo scollo all'americana firmati AndreAdamo. Ricordano gli abiti della flapper girl degli anni '20 i look con frange di Michael Kors Collection, mentre sono lucenti e coperte di cristalli quelle dei mini dress visti sulla passerella di AC9.

GCDS

Come abbinare le frange. I midi dress con frange si possono indossare accoppiati a pantaloni morbidi o dalla linea a palazzo, come nei look di Jil Sander e Dries Van Noten. L'abbinamento più vistoso e originale, perfetto per un look estivo o da mare, è quello dei look firmati Proenza Schouler, con micro top ricoperto di frange indossato su gonna con lo stesso decoro e realizzata in tessuto uguale. Per smorzare una gonna con frange imponenti o voluminose è possibile abbinarla a una semplice T-shirt bianca o a una camicia dalla silhouette asciutta, come nei look visti in passerella da Bottega Veneta.

Nude

Oltre al verde menta e ai colori primari, senza dubbio il nude è la tonalità di tendenza per la Primavera/Estate 2023. Questo "colore non colore" che sembra diventare un tutt'uno con la pelle ha letteralmente spopolato sulle passerelle estive di N21 e Valentino, dove hanno sfilato tubini aderenti ricoperti di paillettes e abiti tunica dal colore neutro. Sono super trendy anche gli abiti in pelle nude, come quelli visti sulla passerella di Tod's, e le tutine effetto pelle disegnate da AndreAdamo e Alessandro Vigilante.

N21

Come abbinare gli abiti nude. Il color nude si abbina praticamente a tutto e si indossa sia di giorno che di sera, non ci sono dunque "regole" per gli abbinamenti giusti ma il consiglio è di valorizzare la tonalità senza sovrastarla con colori troppo forti o accesi che potrebbero prendere il sopravvento nel look.

Drappeggi

Tessuti drappeggiati, abiti incrociati o asimmetrici, movimenti nel tessuto e cuciture che rendono gli abiti tridimensionali sono di gran tendenza. Via dunque con tubini dal tessuto morbido e arricciato, come quelli firmati Blumarine, Givenchy, Moschino e Calcaterra. Jason Wu propone abiti aderenti con spalle asimmetriche, mentre da AC9 sono protagonisti mini dress bianchi dai candidi drappeggi nel tessuto.

Blumarine

Come abbinare gli abiti drappeggiati. Per rendere ben visibile il drappeggio o le arricciature nel tessuto questi modelli si indossano in estate senza trench o cappotti, magari abbinati a blazer oversize da indossare aperti.

Maxi cinture

Le cinture questa primavera/estate sono maxi. Dite addio ai modelli sottili e anche a quelli realizzati in tessuto o con materiali morbidi: la tendenza prevede cinturoni dalle line extra large, realizzati in pelle o materiale quasi rigido, da utilizzare come un dettaglio vistoso che diventa protagonista del look e non più un semplice accessorio. Da Louis Vuitton, ad esempio, le cinture sono talmente grandi da sembrare un top, mentre nei look prêt-à-porter di Schiaparelli le cinture oversize hanno maxi borchie dorate dal mood barocco.

Louis Vuitton

Come indossare le maxi cinture. Le cinture in versione maxi sono perfette per essere abbinate a un vestito over su cui è necessario sottolineare il punto vita. Posso essere indossate su tubini in maglia e abiti longuette dal tessuto monocolore, per aggiungere un dettaglio di stile e dare al look quel quid in più. Quest'accessorio, in cuoio e con maxi fibbia, è perfetto se indossato su jeans a vita bassa, mentre, se è realizzato in pelle nera e con borchia gioiello, si abbina a pantaloni in tessuto slim a vita alta.