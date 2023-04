Il verde menta è il colore di tendenza per la Primavera/Estate 2023: come abbinare la tonalità vitaminica Luminoso, vitaminico e di tendenza, il verde menta è il colore must per la Primavera/Estate 2023. Ecco come indossare e abbinare questa tonalità e tutti i look da cui prendere ispirazione per un outfit primaverile di moda.

A cura di Marco Casola

da sinistra abito Art Dealer, look Fendi, sandali Tory Burch, look Stella McCartney, borsa Lancel, look Marco Rambaldi, occhiali Guess e camicia Woolrich

Vitaminico, luminoso e perfetto per la stagione calda, il verde menta è il colore di tendenza per la stagione Primavera/Estate 2023. Il menta è quella tonalità di verde che si avvicina all'acqua marina ma si distingue dal salvia, nuance più polverosa, per il tono luminoso e tendente al fluo. Il verde menta è meno acido del lime e molto più chiaro del verde petrolio: il suo tono, per intenderci, ricorda in tutto e per tutto il colore della bevanda estiva creata mixando il latte con lo sciroppo alla menta.

Il verde menta in passerella

Oltre ai colori primari, forti e decisi come il giallo e il ciano, e alle tonalità neutre e tenui, come il rosa confetto e il nude, è la nuance verde menta quella che ha regnato sulle passerelle Primavera/Estate 2023 dei grandi stilisti, diventando protagonista nelle collezioni dei marchi di moda su abiti da sera, completi sportivi, suit e persino su borse, scarpe e occhiali da sole.

ACT N1

Il colore di tendenza per la primavera e per l'estate è protagonista sulla passerella di ACT N1, dove gli stilisti del brand propongono completi con giacche e pantaloni dalle maxi tasche o abiti longuette simili a slip dress trasparenti, realizzati con tessuti in tonalità verde tenue. Stella McCartney utilizza il verde menta come fil rouge della sua collezione Primavera/Estate 2023, facendo sfilare completi tailleur, con blazer e pantaloni oversize, mini dress corti e abiti mono spalla con gonne asimmetriche realizzati in cotone o viscosa color menta.

Stella McCartney

Anche Fendi sceglie questa tonalità chiara e vitaminica per dipingere moltissimi look della collezione estiva: dalle pencil skirt ai maglioncini, dalle mule con zeppa ai trench, la primavera firmata Fendi è in verde acceso, colore che viene utilizzato in full color in diversi outfit o accostato ad altre tonalità pastello come il pesca, il beige, il marrone e il panna.

Fendi

Un verde fluo simile al menta sfila sulle passerelle di Miu Miu e Valentino Couture, dove appaiono giacche, cappotti, pantaloni e leggings di un green luminoso o ancora completi con capi trasparenti, da indossare con effetto layering mostrando l'intimo e da abbinare a sandali infradito dalla tonalità neon accecanti.

Miu Miu

Come indossare e abbinare il verde menta

Come le altre tonalità pastello o neon, il verde menta è un colore il cui utilizzo va dosato nel look. Per un effetto vistoso è possibile abbinare abiti e accessori della stessa tonalità di verde, creando un look mono colore di grande effetto e perfetto per una serata estiva. Meglio evitare di accostare questo colore ad altre tonalità fluo o pastello. In caso non si volesse seguire il trend del full color, è preferibile abbinare il verde menta con nuance più scure e decise come il blu, il nero o il marrone. Un'accostamento perfetto potrebbe essere con il bianco o con altre tonalità neutre come il nude, il beige o il cipria. Questa tonalità accesa e vitaminica può essere smorzata con caposapalla e accessori color tabacco, mattone o marrone. Infine, per creare un effetto color block più intenso, è possibile abbinare abiti e accessori in verde menta con capi viola o blu elettrico.