Il blazer di Cristina Marino è la giacca mezza stagione più cool della Primavera 2023 In fatto di stile Cristina Marino non sbaglia un colpo: il suo look color cammello è l’idea da copiare in questa stagione quando non si sa come vestirsi.

A cura di Beatrice Manca

Cristina Marino, la modella moglie di Luca Argentero, è amatissima dal pubblico per il suo stile edgy e glamour. Il suo account Instagram è una miniera di ispirazione per scoprire le ultime tendenze moda. Lo dimostra un carosello di foto in cui sfoggia un outfit color cammello con maxi blazer: il capo perfetto per risolvere l'indecisione di queste giornate di primavera in cui si passa dal caldo al freddo velocemente.

Il look di Cristina Marino con la gonna asimmetrica

Cristina Marino ama i look total black, ma ora che la primavera è arrivata ha deciso di alleggerire la palette cromatica con un look cammello: l'attrice ha indossato una gonna asimmetrica beige con una lunga coda laterale, abbinandola a un semplice top nero e chelsea boots neri senza calze.

Cristina Marino in Stella McCartney

Il pezzo forte del look è la giacca doppiopetto oversize, un capo senza tempo e incredibilmente versatile. Ora che è troppo caldo per un cappotto o un trench di giorno ma anche troppo presto per uscire senza un soprabito, il blazer diventa una giacca passepartout da declinare in versione casual o bon ton. Il look di Cristina Marino, firmato Stella McCartney, è completato da gioielli gold e una maxi bag nera.

Giacca Stella McCartney

I blazer di tendenza per la Primavera/Estate 2023

Non c'è neanche da chiedersi se il blazer sia o no di moda in questa stagione: è ormai una colonna dello stile – sia maschile che femminile – e ogni stagione torna in passerella declinato in nuove, sofisticate versioni. Ancora una volta, i modelli di tendenza sono oversize, con linee morbide e rilassate. Dalle versioni più classiche di Michael Kors Collection, appena appoggiate sulle spalle, fino alle versioni satinate di Giorgio Armani, la forza del blazer è la capacità di adattarsi al contesto.

Michael Kors Collection

Il blazer dà subito un'aria formale in ufficio, ma diventa glamour se indossato con jeans e crop top, oppure, in tessuti preziosi, accompagna l'abito sottoveste quando l'aria rinfresca di sera. Perfetto sempre, che piova o ci sia il sole.