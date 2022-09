La nuova femminilità di Prada sfila a Milano: il concetto diventa realtà in passerella La Milano Fashion Week prosegue con la sfilata di Prada: la collezione Primavera/Estate 2023 di Prada punta su trasparenze, abiti sottoveste, tute con colletto e may-jane.

A cura di Beatrice Manca

E Prada creò la donna. La sfilata Primavera/Estate 2023 di Prada era uno degli eventi più attesi della Milano Fashion Week e non ha tradito le promesse. Raf Simons e Miuccia Prada hanno mandato in passerella una nuova idea di femminilità, sospesa tra lo svelare e il celare, tra l'intimità domestica e la giungla dall'asfalto. In passerella sfilano abiti sottoveste e tuniche trasparenti, scarpe mary-jane e tute candide con colletto e bottoni nascoste da cappottini tenuti ben stretti sul petto.

Questa volta il duo creativo ha unito le forze con il regista Nicolas Winding Refn, che ha immaginato un’esperienza unica per lo show: un’installazione immersiva, l’ambientazione della sala sfilata, realizzata in collaborazione con AMO, e una serie di cortometraggi trasmessi nello stesso spazio fisico. A margine della sfilata Miuccia Prada, Raf Simons e Refn hanno spiegato il loro processo creativo: "La trasformazione del concetto in realtà è una questione complessa – spigano – è un processo naturale, istintivo".

Il concetto astratto di femminilità prende forma in passerella attraverso abiti dai tagli puliti, borse squadrate, scarpe che riportano al mondo dell'infanzia. La seta si alterna alla pelle, tagliata in tailleur minimal, e l'iconica camicia bianca diventa una tuta lunga fino alle caviglie che ricorda un po' l'intimo di inizio secolo. Solo che ora diventa protagonista, accompagnata da giacche e spolverini rigorosi. La tipica palette Prada, un'armonia di bianchi, neri e grigi, viene illuminata da accessori in tinte pop e da abiti sottoveste rosso fuoco o celeste polvere.

Tantissime, come sempre, le star in prima fila: da Chiara Ferragni, con body nero e calze di cristalli, allo stilista Pierpaolo Piccioli di Valentino. Allo show erano presenti anche Caro Daur, Valentina Ferragni e Hunter Schafer.