Aurora Ramazzotti mamma multitasking: coccole beauty mentre allatta Cesare Aurora Ramazzotti continua a testimoniare la quotidianità da mamma, in cui riesce a trovare anche qualche momento per sé: “Essere multitasking è fondamentale”.

A cura di Giusy Dente

Aurora Ramazzotti e Cesare nel salone di Aldo Coppola

Aurora Ramazzotti è alle prese con una nuova vita e una quotidianità tutta da costruire. La famiglia si è allargata, lei e il compagno Goffredo Cerza hanno accolto il piccolo Cesare Augusto, il loro primogenito. Per la coppia si tratta di un grande cambiamento, che li ha messi davanti a nuovi orari, nuove necessità, giornate che ruotano attorno ai bisogni di una creatura che dipende da loro, in tutto e per tutto. La figlia di Aurora Ramazzotti e Michelle Hunziker sta testimoniando sui social questa avventura emozionante, nei suoi aspetti entusiasmanti, ma anche in quelli che la stanno mettendo più a dura prova. È una giovane donna che si è sempre raccontata con sincerità e soprattutto tanta autoironia, rallegrandosi dei successi, senza però nascondere paure e fragilità.

La vita da mamma di Aurora Ramazzotti

"Sto provando l'allattamento, un'esperienza davvero intensa, ma poi vi racconterò tutto quanto. Per me la cosa più emozionante adesso è vedere Goffredo con il bambino" ha teneramente ammesso Aurora Ramazzotti. Non ha nascosto di avere dei momenti no: come ogni donna pur accettando i cambiamenti del corpo post partum, non è sempre facile guardarsi allo specchio, vedendosi così diversi. L'acne è tornata e ovviamente la sua immagine non è come quella di un anno fa, ma questo non la spaventa: il suo corpo racconta la vita e di questo è fiera. Ha scelto di non lottare con la bilancia e lo specchio: conosce il suo valore e sa che prescinde da ciò che si vede esteriormente.

Aurora Ramazzotti e il piccolo Cesare

Anche se le incombenze casalinghe e prendersi cura di Cesare la tengono occupatissima, quando può cerca di ritagliarsi del tempo per sé. In questo le è molto di aiuto nonna Michelle Hunziker, particolarmente entusiasta dell'arrivo del nipotino. Per lui ha anche predisposto uno spazio in casa, con culla e fasciatoio. Quando il piccolo è con la nonna, la neo mamma può pensare un po' a se stessa, che si tratti di una passeggiata o di fare un salto dall'estetista di fiducia, per ritoccare la manicure. Sono momenti preziosi: non aveva mai riflettuto sul valore di queste piccole ma significative gioie della vita, compreso potersi concedere una doccia calda!

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza

Ovviamente gli haters sono sempre dietro l'angolo e già è stata attaccata, per il tempo che trascorre da sola, lontana da suo figlio. Ha suscitato molte polemiche una foto di lei seduta al bar, intenta a sorseggiare un succo di frutta al motto di "Un'ora d'aria per mami". Molti l'hanno definita una privilegiata, ma a queste offese superficiali la 26enne ha risposto facendo notare che, in realtà, il bimbo era proprio accanto a lei ed era stata attaccata con un pretesto banale. "Poi un giorno parleremo del fatto che, se si ha la possibilità e la voglia di farlo, prendersi del tempo per sé è importante per la salute mentale" ha aggiunto saggiamente.

Oggi, infatti, ne ha approfittato per recarsi in un noto salone milanese (quello di Aldo Coppola). Nella foto c'è una ragazza intenta a farle la pedicure, un'altra le sistema i capelli. Mentre si rilassa e si fa coccolare da mani esperte, la 26enne ha il piccolo Cesare attaccato al seno, intenta ad allattarlo. "Essere multitasking è fondamentale" ha scritto, rivelando che la sua personale chiave per gestire tutto è non rinunciare a nulla, cercando piuttosto di incastrare e far combaciare gli impegni, così da trovare il tempo per tutto. Compreso per quei piccoli gesti che a volte si sottovalutano o si ritengono non necessari, come una semplice messa in piega o una manicure, che però tanto bene possono fare all'umore (ovviamente, senza nulla togliere al valore di madre).