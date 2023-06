Aurora Ramazzotti, il primo tatuaggio “da mamma” è una critica ai consigli non richiesti Aurora Ramazzotti è tornata a tatuarsi a quasi 3 mesi dal parto e ha mostrato il risultato sui social. Il primo tatuaggio da mamma è una sorta di critica sociale: ecco qual è il suo significato.

Aurora Ramazzotti è mamma da quasi 3 mesi, ha messo al mondo il piccolo Cesare, il primo figlio nato dall'amore con Goffredo Cerza, e non potrebbe essere più felice. Il bimbo le ha riempito la vita d'amore incondizionato, diventando in pochissimo tempo il centro assoluto delle sue giornate. Sui social ha documentato nei minimi dettagli la nuova quotidianità da genitore, non esitando a rivelare anche i dettagli più "scomodi", dalle notti insonni alla difficile esperienza con l'allattamento. Anche in questa occasione, però, si è ritrovata a dover affrontare critiche degli haters e consigli non richiesti, come ha reagito? Con un nuovo tatuaggio.

Aurora Ramazzotti torna a tatuarsi dopo il parto

Non è una novità che Aurora Ramazzotti abbia la passione per i tatuaggi, ormai da anni aggiunge delle piccole opere d'arte impresse sul corpo alla sua "collezione", nascondendo dei profondi significati simbolici dietro i disegni scelti. Un cuore anatomico sulla schiena, una dedica alla migliore amica Sara Daniele, un omaggio ai genitori Michelle Hunziker ed Eros Ramazzotti: l'influencer ha sentito la necessità di rendere davvero indelebili persone ed eventi importanti della sua vita. Negli ultimi mesi, però, tra gravidanza, parto e allattamento era stata costretta a rinunciare ai nuovi tattoo. Ora che ha trovato una certa stabilità nei panni di neomamma le cose sono cambiate e ha pensato bene di tornare a fare visita al tatuatore, così da rendere davvero "memorabile" la sua esperienza con la maternità.

Il nuovo tatuaggio di Aurora Ramazzotti

Il significato simbolico del tatuaggio di Aurora Ramazzotti

Per il suo primo tatuaggio da mamma Aurora si è rivolta a Tatuaggi male, il tatuatore diventato iconico con le scritte "cancellate" e imperfette che nascondono messaggi particolari e critiche sociali. Complice il fatto che negli ultimi mesi si è ritrovata a ricevere innumerevoli commenti e consigli indesiderati, ha pensato bene di lasciarsi imprimere sulla spalla destra una scritta cancellata che recita "La tua opinione". Così facendo, Aurora ha trovato un modo geniale per rispondere agli haters e ai "leoni da tastiera" che amano giudicare le sue scelte e la sua vita senza alcun rispetto. Come lei stessa ha dichiarato spesso, ogni esperienza è personale e non bisogna criticare gli altri per le loro decisioni, soprattutto quando un consiglio non è stato assolutamente richiesto.