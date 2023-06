Aurora Ramazzotti al centro della polemica: “Pure in Svizzera non va bene smettere di allattare” “Con questo fatto del latte adattato al posto del latte materno abbiamo superato i confini del Paese”: la decisione di Aurora Ramazzotti, di non allattare al seno, è arrivata fino in Svizzera e l’ha messa al centro delle critiche.

A cura di Giusy Dente

Aurora Ramazzotti ha partorito da poche settimane e già sta sperimentando quanta pressione ci sia, nei confronti delle donne che sono alle prese con la scoperta della maternità. C'è sempre chi pensa di saperne più di te e si sente in diritto di fartelo notare, chi è pronto a dare consigli non richiesti, chi pensa di essere l'unico ad avere la verità in mano e con poco garbo sottolinea ogni presunto errore, ogni presunta mancanza. L'allattamento è uno degli argomenti che accende maggiormente gli animi.

Perché Aurora Ramazzotti ha smesso di allattare

La figlia di Eros Ramazzotti e Michelle Hunziker ha affrontato gravidanza e post parto condividendo impressioni ed emozioni con la sua community. Ha condiviso aspetti positivi e aspetti negativi e si è aperta anche sul tema dell'allattamento. All'inizio lo ha descritto come un'esperienza intensa. Ha anche provato a conciliare questo momento così intimo (ma impegnativo) col lavoro: questione di organizzazione! Ha scoperto l'importanza dell'essere multitasking: quando ha ripreso a lavorare non ha esitato a portare con sé Cesare sul set, pronta ad allattarlo in ogni momento.

Ma ad un certo punto, si è resa conto di dover fare un passo indietro. Ai fan non è sfuggito il cambiamento, il momento in cui ha fatto la sua comparsa il biberon. La 26enne ha spiegato il motivo della scelta, inscenando una sorta di conversazione proprio col diretto interessato, il piccolo Cesare:

La mamma non aveva più latte ma dobbiamo pur mangiare, quindi la mamma è passata al latte artificiale perché non ce n'era più. A volte succede. Pensa che ci sono mamme a cui non viene proprio il latte. Può capitare, uno ci prova, ma va bene qualsiasi cosa, va bene anche se uno non glielo dà proprio il latte materno.

Aurora Ramazzotti e la shitstorm sul biberon

Nuovamente inscenando una conversazione con suo figlio, Aurora Ramazzotti ha raccontato della polemica che ha sollevato la sua decisione di passare al latte artificiale. La polemica è arrivata addirittura in Svizzera! La 26enne ha mostrato un post in tedesco, in cui appunto si fa riferimento alla sua esperienza con l'allattamento:

Con questo fatto del latte adattato al posto del latte materno abbiamo superato i confini del nostro Paese. Siamo arrivati in Svizzera! A quanto pare è in atto una shitstorm. La verità è che non so cosa ci sia scritto nell’articolo, perché mia madre non mi ha insegnato il tedesco (non me la sono legata al dito per niente!). Posso solo dedurre che abbiano riportato il fatto che ho smesso di dare a Cesare il mio latte dandogli il latte adattato.

Il post in questione partendo appunto dalla storia di Aurora Ramazzotti e dalle critiche da lei ricevute per la scelta di non allattare più al seno, analizza questo fenomeno: l'urgente bisogno che molte persone hanno di dire la loro sull'argomento. L'allattamento è una questione che scalda gli animi, che non mette d'accordo le mamme. Ma c'è davvero bisogno di questo accordo? SRF News riportando le parole della sociologa Anne-Laure Garcia spiega che le differenze tra bambini allattati e non allattati sono molto minime.

Riporta anche le parole dell'Ufficio federale della sanità pubblica (BAG) e dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), che effettivamente consigliano i vantaggi del latte materno. Ma ogni storia è diversa e non c'è bisogno di sminuire il prossimo, se non è allineato a una certa idea di maternità. Come ha detto la stessa Aurora Ramazzotti: