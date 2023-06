Sulla tiara da sposa di Rajwa c’è un messaggio segreto (suggerito da Rania di Giordania) Il royal wedding di Giordania ha incantato il mondo per sfarzo e opulenza. Tutti i simboli nascosti nella tiara della principessa Rajwa al Saif e in quella della regina Rania.

A cura di Beatrice Manca

Il royal wedding di Giordania ha fatto sognare tutto il mondo. Il principe ereditario Al Hussein ha sposato Rajwa al-Saif di fronte a capi di stato e reali di tutto il mondo, da Jill Biden a Kate Middleton, per poi festeggiare con un grandioso ricevimento. Una vera fiaba moderna: Rajwa è diventata principessa indossando ben due abiti da sposa: uno per la cerimonia, essenziale ed elegante, e un secondo vestito per il banchetto, romantico e vaporoso. Ma non tutti hanno notato che la sua tiara nascondeva un messaggio segreto inciso con i diamanti.

Cosa c'è scritto sul diadema di Rajwa al Saif

Ogni dettaglio dell'abito della sposa è stato curato nei minimi dettagli: ci hanno lavorato 20 persone per tre mesi, cucendo a mano 550 petali, 6 kg di perle e cristalli. La tiara sulla sua testa è stata creata appositamente per lei dalla gioielleria parigina Fred, così come gli orecchini di diamanti. La tiara è composta da un intreccio di diamanti e sul lato reca una scritta in arabo: "Rajwatum min Allah", che si può tradurre come "Dio dona speranza". La frase non è stata scelta a caso: secondo Vogue Arabia sono le parole che la suocera Rania le ha sussurrato all'orecchio durante la festa dell'henné, pochi giorni prima del matrimonio, in segno di buon auspicio per il futuro.

La tiara Fred della sposa

La tiara con 1300 diamanti di Rania di Giordania

Durante la cerimonia alle ospiti è stato chiesto di non indossare tiare, per mantenere il rito sobrio ed essenziale. Le reali hanno però potuto sfoggiare i diademi durante il banchetto, di sera. Kate Middleton ha scelto la famosa tiara Lover's Knot mentre Rania di Giordania indossava la famosa tiara Arabic Scroll, un gioiello regalato dal marito: sul diadema d'oro bianco sono montati 1.300 diamanti. Su un lato il gioiello reca incisa una preghiesa: "Allah è grande". La regina l'ha abbinata a un abito ricamato di Elie Saab, dimostrando ancora una volta di essere un'icona di stile.

