La festa di nozze di Rajwa e Hussein di Giordania: il secondo abito da sposa (italiano) con i guanti Dopo aver pronunciato il “sì”, la principessa Rajwa al Saif ha indossato un altro abito da sposa, cambiando decisamente stile.

La Giordania ha festeggiato le nozze dell'erede al trono, il principe Hussein, figlio della regina Rania, con Rajwa al-Saif. Dopo la cerimonia con rito tradizionale, il re e la regina hanno ospitato un grande ricevimento a palazzo Al Husseiniya in onore dei novelli sposi, seguito da una cena a cui hanno partecipato capi di stato, reali e principi (Kate Middleton inclusa). Poco dopo aver pronunciato il suo sì, la sposa ha fatto il suo ingresso con un secondo abito da vera principessa, una sontuosa creazione …italiana!

Il secondo abito da sposa della principessa Rajwa

Rajwa al-Saif ha sposato il principe Hussein in un abito Elie Saab con un lungo strascico ricamato. Per il banchetto, invece, la novella sposa (ormai principessa) ha cambiato decisamente stile scegliendo un abito da fiaba molto più elaborato. Il secondo vestito con ampia gonna in tulle e maniche corte era caratterizzato da ricami floreali baroccheggianti che fiorivano sul corpetto e sullo strascico.

Rajwa al Saif in Dolce&Gabbana

Il romantico vestito porta un po' di Italia al royal wedding: è una creazione di Dolce&Gabbana Alta Moda. La sposa ha completato il look con lunghi guanti bianchi, capelli raccolti e gli stessi gioielli delle nozze, inclusa una tiara con messaggio segreto inciso all'interno.

Il ricevimento di nozze del principe Hussein

I look per il banchetto dopo le nozze

Accanto agli sposi sono entrati i genitori di Rajwa al Saif, il re e la regina: dopo l'abito nero della cerimonia, Rania di Giordania ha scelto una spettacolare creazione di Elie Saab con ricami dorati e diadema sul capo. La principessa Salma, sorella dello sposo, ha scelto una creazione di paillettes di Dolce&Gabbana, mentre la principessa Iman ha scelto una creazione di paillettes rosa con gonna in tulle di Giambattista Valli. Un netto cambio di passo rispetto alla semplicità dell'abito color perla indossato durante le nozze. Nel lungo elenco degli ospiti c'erano anche i reali britannici: il principe William con Kate Middleton, radiosa in un abito di paillettes rosa Jenny Packham, e Beatrice di York.