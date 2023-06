L’abito da sposa di Rajwa al Saif: scarpe basse e tiara per il matrimonio con Hussein di Giordania Il 1 giugno è stato celebrato il matrimonio del principe Hussein e di Rajwa al Saif: la sposa indossava uno spettacolare abito con un lungo strascico e velo ricamato.

La Giordania è in festa per il matrimonio reale: il principe Al Hussein, figlio di re Abd Allah e della regina Rania, ha sposato Rajwa al Saif in una sontuosa cerimonia tradizionale a Palazzo Zahran. L'erede al trono, 28 anni, ha conosciuto la sua futura regina durante un periodo di studi degli Stati Uniti: la coppia ha annunciato il fidanzamento il giorno di Capodanno e alla cerimonia erano presenti i rappresentanti di quasi tutte le monarchie, europee e non, inclusi il principe William e Kate Middleton. La principessa del Galles indossava un abito rosa antico, ma gli occhi del mondo erano tutti per la sposa: Rajwa al Saif ha scelto un abito ricco di simboli, capace di coniugare tradizione e modernità.

Il matrimonio del principe Hussein e Rajwa al Saif

Prima dell'inizio della cerimonia, il re e la regina hanno accolto personalmente gli ospiti a Palazzo: Rania di Giordania ha fatto una scelta apparentemente insolita con un abito nero con ricami argentati su polsini e schiena. Lo sposo, come da tradizione, è entrato per primo indossando l'uniforme militare (con camicia e cravatta all'occidentale) e una spada alla cintola. La sposa invece ha fatto il suo ingresso accompagnata dal fratello minore. Secondo il programma ufficiale, dopo la cerimonia gli sposi hanno raggiunto in corteo Palazzo Al Husseiniya, dove re Abdallah e la regina Rania ospiteranno "un grande ricevimento di nozze, seguito da una cena ufficiale in onore degli sposi".

L'abito da sposa con maxi strascico

Rajwa al Saif indossava un abito fasciante di Elie Saab a maniche lunghe, caratterizzato da una scollatura asimmetrica e un drappeggio sul corpetto. L'abito in sé aveva una linea molto semplice, enfatizzata dalla voluminosa sopra gonna in tulle che culminava in un lunghissimo strascico. A completare il look della sposa un lungo velo ricamato, appuntato sui capelli sciolti con una tiara preziosa abbinata agli orecchini. Rajwa teneva in mano un piccolo bouquet con foglie verdi e fiori bianchi e ha voluto ‘modernizzare' la tradizione indossando le scarpe basse al posto dei tacchi.

Rajwa al Saif arriva all’altare (foto via youtube)

Rajwa al Saif diventa principessa di Giordania

Rajwa al Saif è nata il 28 aprile del 1994 a Riad: la sua famiglia è legata alla monarchia saudita, pur non avendo direttamente sangue blu. Il padre, infatti, è un imprenditore e lei è laureata in architettura. Inutile dire che il suo stile raffinato e la sua bellezza abbiano già scatenato i paragoni con la suocera, Rania di Giordania. Durante il ricevimento pre matrimonio (la festa dell'henné) la principessa aveva indossato un abito bianco fitto di ricami simbolici, dando prova di grande rispetto verso le tradizioni e, soprattutto, i designer locali. Per le nozze, invece, ha scelto un abito dalla linea occidentale, puro ed essenziale nella sua linea. In prima fila c'era anche la principessa Iman – anche lei vestita di bianco – che solo pochi mesi fa si è sposata in uno spettacolare abito Dior.