Virginia Mihajlovic mamma bis, è nato il figlio con Alex Vogliacco: il nome è un omaggio al papà Sinisa Virginia Mihajlovic mamma per la seconda volta. La figlia di Sinisa ha accolto in famiglia il secondo figlio con il marito Alex Vogliacco, dopo l’arrivo di Violante nel 2021. Il nome è un omaggio al nonno, scomparso nel 2022 a causa di una leucemia. L’annuncio con un messaggio su Instagram. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Virginia Mihajlovic mamma per la seconda volta. La figlia di Sinisa Mihajlovic, morto nel 2022 dopo una battaglia contro la leucemia, ha partorito il piccolo Leone Sinisa. Si tratta del secondo figlio con il marito Alessandro Vogliacco, dopo la nascita di Violante nel 2021. A darne l'annuncio il neo papà con una storia su Instagram. La futura mamma aveva svelato il sesso e al gravidanza ospite di Verissimo con Silvia Toffanin, anticipando anche il nome del piccolo, che contiene un omaggio al nonno.

L'annuncio della nascita del secondo figlio

È stato Alex Vogliacco ad annunciare la nascita del secondo figlio avuto con la moglie Virginia Mihajlovic. Con una storia pubblicata su Instagram, una scritta bianca su un fondo nero, nella giornata del 10 settembre il calciatore del Genoa ha annunciato di essere diventato padre per la seconda volta. La prima nel 2021 con la nascita della piccola Violante. "È nato Leone Sinisa Vogliacco. Grazie amore sei una forza della natura", ha scritto nel dare la bella notizia, ringraziando la moglie. Virginia Mihajlovic aveva svelato la gravidanza lo scorso aprile, quando era stata ospite di Verissimo con Silvia Toffanin. Il nome completo del piccolo, come aveva raccontato, è Leone Sinisa, in omaggio al nonno scomparso nel dicembre 2022 a causa della leucemia: "L'abbiamo pensato, ci tenevo che avesse un significato che ricordasse mio padre. Il nome Sinisa è stato vietato dai miei fratelli, quindi si chiamerà Leone Sinisa Vogliacco".

La famiglia di Virginia Mihajlovic e Alessandro Vogliacco

Virginia Mihajlovic e Alessandro Vogliacco sono diventati genitori per la prima volta nell'ottobre 2021, con la nascita della piccola Violante. All'epoca, Sinisa Mihajlovic si era commosso per l'arrivo di una nipotina in famiglia. I due sono poi convolati a nozze nel giugno 2023, nella cattedrale di Monopoli, qualche mese dopo la scomparsa di Sinisa avvenuta a dicembre. A portare le fedi proprio la figlia. Le nozze si sarebbero dovute celebrare il giugno dell'anno prima, ma le condizioni del papà della sposa hanno portato a cambiare i piani.