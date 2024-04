video suggerito

Virginia Mihajlovic incinta per la seconda volta, la scoperta del sesso in diretta a Verissimo Virginia Mihajlovic è incinta. La figlia di Sinisa Mihajlovic e il marito Alessandro Vogliacco diventeranno genitori per la seconda volta, dopo la nascita della piccola Violante nel 2021. L’annuncio a Verissimo, nella puntata del 14 aprile, dove la futura mamma ha svelato anche il sesso: sarà un maschietto. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Virginia Mihajlovic è incinta. La figlia di Sinisa Mihajlovic, morto nel dicembre 2022 dopo una lunga battaglia contro la leucemia, ha annunciato di essere in dolce attesa per la seconda volta del marito Alessandro Vogliacco, dopo la nascita di Violante nel 2021. La bella notizia ospite di Verissimo, nella puntata di domenica 14 aprile.

L'annuncio di Virginia Mihajlovic e il sesso del secondo bebè in arrivo

Nel salotto di Silvia Toffanin, Virginia ha dato per la prima volta la bella notizia: è incinta per la seconda volta. Lei e il marito Alessandro Vogliacco accoglieranno un altro bebè in famiglia, dopo l'arrivo della piccola Violante nell'ottobre 2021. "Aspetto il secondo bimbo. Il pancino si vede perché sto terminando il 4 mese, devo entrare nel quinto. Lo sapeva solo la mia famiglia", ha raccontato a Verissimo. Due gravidanze per Virginia Mihajlovic totalmente diverse, sia a livello fisico che psicologico:

La prima è stata più leggera, era il periodo in cui papà era uscito dal pericolo ed era tornato in forma. Eravamo tutti contenti. La seconda è arrivata in un momento diverso, ho scoperto di essere incinta a un anno dalla morte di papà. Ero contentissima, ma quando vivi un lutto come questo, non riesci a gioire al 100%, c'è sempre un pò di tristezza.

Poi, in diretta a Verissimo, la scoperta del sesso del bebè: sarà un maschietto. Per quanto riguarda il nome, Virginia ha spiegato: "L'abbiamo pensato, ci tenevo che avesse un significato che ricordasse mio padre. Il nome Sinisa è stato vietato dai miei fratelli, quindi si chiamerà Leone Sinisa Vogliacco". Il parto è previsto per settembre, verosimilmente nella settimana tra il 14 e il 20.

La famiglia di Arianna Mihajlovic

Arianna Mihajlovic e Alessandro Vogliacco sono diventati genitori per la prima volta nell'ottobre 2021, con la nascita della piccola Violante. All'epoca, Sinisa Mihajlovic si era commosso per l'arrivo di una nipotina in famiglia. I due sono poi convolati a nozze nel giugno 2023, nella cattedrale di Monopoli, qualche mese dopo la scomparsa di Sinisa avvenuta a dicembre. A portare le fedi proprio la figlia. Le nozze si sarebbero dovute celebrare lo scorso giungo, ma le condizioni del papà della sposa hanno portato a cambiare i piani.