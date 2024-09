Valentino Rossi con Francesca Sofia Novello incinta a Tokyo, il legame con la città e le foto della vacanza

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Valentino Rossi diventerà presto padre per la seconda volta. Da poco la compagna Francesca Sofia Novello ha annunciato di essere in dolce attesa della loro seconda figlia, dopo la nascita della piccola Giulietta nel 2022. Il settimanale Chi ha paparazzato la coppia durante un viaggio in Giappone, mentre si gode un pomeriggio all'insegna del relax e dello shopping. Il paese del Sol Levante ha per lui un valore speciale, dove ha collezionato numerosi successi di carriera-

Le foto di Valentino Rossi e Francesca Sofia Novello in Giappone

Come mostrano le immagini del settimanale, l'ex pilota di moto GP è volata a Tokyo per una vacanza con la compagna Francesca Sofia Novello e la piccola Giulietta, la prima figlia nata nel 2022. La coppia è stata avvistata mentre passeggiava per le vie della capitale giapponese, in particolare all'uscita del ristorante del Bulgari Hotel, prima di dirigersi a guardare le vetrine dei negozi. Nel corso della loro passeggiata i due sono stati fermati da un passante, fan di Rossi, che ha chiesto di poter fare una foto insieme. Il Giappone è un paese molto caro all'ex pilota di Moto GP, che viene considerato quasi come una vera star, amato e stimato. Il motivo è che sul circuito di Suzaka si è spesso laureato campione: nel 2021 aprì la stagione con il suo primo titolo mondiale, la prima vittoria. E sempre su quella pista, più di 20 anni fa, nacque l'antagonismo con Max Biaggi.

L'annuncio della seconda gravidanza e l'amore con Francesca Sofia Novello

La coppia ha scelto di annunciare la seconda gravidanza pubblicando su Instagram alcuni romantici scatti in cui l'ex pilota di Moto GP indossa il camice da dottore e, con la prima figlia Giulietta al suo fianco, ausculta il pancione della futura mamma. “È sicuramente una femmina Dottore! La Franci è incinta, aspettiamo un’altra bambina", avevano scritto ad accompagnare le foto. Anche il secondo bebè sarà quindi una femmina, anche se entrambi avevano espresso il desiderio di un maschietto. Sconosciuta per il momento la data del parto, anche se è probabile che avverrà entro la fine dell'anno. Il loro amore è nato nel 2018 tra le piste e il paddock: lei all'epoca era una ombrellina mentre lui un noto pilota di moto GP.