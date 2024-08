video suggerito

Il calciatore del Napoli Kvaratskhelia è diventato papà: nato il primo figlio con Nitsa Tavadze Khvicha Kvaratskhelia è diventato papà per la prima volta. Il calciatore del Napoli si trova in Georgia dove la moglie, Nitsa Tavadze, ha dato alla luce il loro primo figlio insieme: l’annuncio dal cugino che ha condiviso la notizia su Facebook. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

A cura di Gaia Martino

77 CONDIVISIONI condividi chiudi

Khvicha Kvaratskhelia è diventato papà per la prima volta. Il calciatore del Napoli, dopo la prima partita di campionato contro l'Hellas Verona era volato in Georgia, sua terra d'origine, perché la gravidanza della moglie, Nitsa Tavadze, era agli sgoccioli. Il cugino del bomber azzurro, Darejan Kvaracxelia, con un post su Facebook ha dato il tenero annuncio della nascita, avvenuta a Tbilisi, loro città di origine. Si tratta di un maschietto e il nome scelto sarebbe Damiane.

L'annuncio della nascita del primo figlio di Kvaratskhelia e Nitsa Tavadze

Khvicha Kvaratskhelia e la moglie, georgiana 21enne, Nitsa Tavadze sono diventati genitori per la prima volta: a far sapere la tenera notizia è stato il cugino del calciatore, Darejan, che con un post su Facebook ha comunicato la nascita. "Si è aggiunta una persona al nostro cognome, è nato il figlio di Khivcha Kvaratskhelia e Nitsa Tavadze". Si tratta di un maschietto, stando a quanto rivelato da CalcioNapoli24.it, e il nome scelto sarebbe Damiane.

Il matrimonio georgiano con Nitsa Tavadze

Lo scorso ottobre il numero 77 del Napoli è convolato a nozze con la sua Nitsa Tavadze. Si sono giurati amore eterno con un matrimonio georgiano con abiti e festeggiamenti tradizionali. Lei, 21 anni, è una studentessa di medicina e vive a Tbilisi, capitale della Georgia, stando a quanto circola sul suo conto. Estremamente riservati, non hanno mai condiviso i dettagli della loro storia d'amore, la cui data di inizio è sconosciuta. Si erano fidanzati nel marzo 2023 prima di celebrare la loro unione con amici e parenti ad ottobre dello stesso anno. Al momento non hanno aggiornato i loro profili social per annunciare la tenera notizia. I neo genitori avrebbero deciso, almeno per ora, di godersi i primi momenti con il loro primo figlio insieme.