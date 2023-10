Kvaratskhelia sposa Nitsa Tavadze: foto e video del matrimonio georgiano del campione del Napoli L’attaccante del Napoli Khvicha Kvaratskhelia ha sposato la sua compagna, Nitsa Tavadze, in Georgia. Il rito nuziale georgiano si è tenuto nel Monastero di Samtavro: il campione partenopeo ha indossato il tradizione abito dello sposo, il Chokha, ed ha attraversato con la moglie l’arco di pugnali realizzato per loro dopo la cerimonia.

Il numero 77 del Napoli, Khvicha Kvaratskhelia, ha sposato la sua compagna, Nitsa Tavadze, in Georgia. Il campione d'Italia in carica è volato nel suo paese non solo per le Nazionali, anche per giurare amore eterno alla sua dolce metà con un tradizionale matrimonio georgiano. Entrambi hanno indossato abiti bianchi: l'attaccante azzurro, nel dettaglio, il vestito tradizionale georgiano, il Chokha. Lo scorso marzo avevano celebrato il fidanzamento ufficiale rispettando, anche in quella occasione, il rito della chiesa georgiana: posarono insieme al Patriarca di Georgia Ilia II che li unì attraverso un rito particolare. Oggi è arrivato per la coppia il grande giorno.

Il rito nuziale di Kvaratskhelia e Nitsa secondo la tradizione georgiana

Khvicha Kvaratskhelia e Nitsa Tavadze si sono sposati oggi: Lika Kvaratskhelia, parente del calciatore, ha condiviso tra le stories le immagini che ritraggono il momento in cui il campione del Napoli e la fidanzata diventano marito e moglie. Entrambi georgiani, hanno rispettato le tradizioni e i rituali del loro paese: sono entrati insieme nel Monastero di Samtavro, vestiti interamente di bianco con abiti georgiani tradizionali. Poi, accompagnati dai testimoni, si sono recati davanti al prete. Gli sposi hanno ricevuto le corone, e, dopo la celebrazione, hanno lasciato la chiesa per passare sotto ad un arco di pugnali realizzato dai compagni dello sposo. L'arco rappresenta un talismano per la tradizione georgiana che allontanerebbe il malocchio e proteggerebbe la famiglia. "Che Dio benedica la vostra famiglia" ha infatti scritto Lika tra le stories.

Khvicha Kvaratskhelia e Nitsa Tavadze hanno coronato il loro sogno d'amore dopo il fidanzamento celebrato nel marzo 2023.

Chi è Nitsa Tavadze, la moglie di Kvaratskhelia

Nitsa Tavadze, georgiana di Tbilisi, capitale della Georgia, ha 21 anni stando a quanto si legge sul Corriere dello Sport, ed è una studentessa di medicina. Non si sarebbe trasferita, almeno fino ad ora, a Napoli: quella con il campione azzurro sarebbe una relazione a distanza. La coppia è molto riservata, non si sa infatti quanto tempo fa sia cominciata la storia d'amore.