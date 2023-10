Guenda Goria si sposa, la proposta di matrimonio di Mirko Gancitano in diretta a La volta buona Nel corso della puntata del programma La volta buona, trasmessa mercoledì 18 ottobre, Mirko Gancitano si è inginocchiato e ha chiesto a Guenda Goria di sposarlo.

A cura di Daniela Seclì

Guenda Goria ha preso parte alla puntata de La volta buona, trasmessa mercoledì 18 ottobre. In collegamento c'era anche la madre Maria Teresa Ruta che ha spiegato di essersi incrinata una costola: "Ho sentito prima un ginocchio scrocchiare, poi una caviglia cedere, poi ho sentito doloretti. Sono andata avanti, entusiasta di portare a casa l'esibizione. Poi, mi sono fatta male". Il medico ha preferito che si prendesse qualche giorno di riposo. Dunque venerdì, a Tale e Quale Show, ci sarà Guenda Goria al suo posto. Intanto, quest'ultima ha ricevuto una proposta di matrimonio in diretta tv da Mirko Gancitano.

Mirko Gancitano raggiunge Guenda Goria in studio

Guenda Goria, poi, è stata raggiunta in studio dal fidanzato Mirko Gancitano. Caterina Balivo ha chiesto loro se vogliano mettere su famiglia. L'uomo ha confermato: "Assolutamente sì. Se c'è stata la proposta? Non ancora. Ci sarà molto presto. Magari anche oggi. Magari la band mi può dare una mano". Così, è partita una musica romantica. Mirko Gancitano si è alzato, ha preso la mano di Guenda Goria e ha fatto il suo discorso.

Mirko Gancitano chiede a Guenda Goria di sposarlo

Mirko Gancitano ha spiegato: "Caterina, il tuo programma si chiama La volta buona, vorrei che oggi fosse la nostra volta buona. Noi ci siamo già sposati per via spirituale. Non ci siamo sposati in chiesa, come piacerebbe a me. Magari nella mia terra, nella mia Sicilia. E quindi quale miglior momento se non la nostra volta buona con Maria Teresa in collegamento e tuo papà che sicuramente ci starà guardando, per chiederti se vuoi sposarmi". Si è inginocchiato e ha dato l'anello alla sua fidanzata. Guenda Goria lo ha baciato teneramente, poi hanno ballato insieme sulle note della canzone Tango di Tananai. Caterina Balivo ha chiesto un commento a Maria Teresa Ruta: "Sono tanto felice per Guenda e un po' preoccupata per Mirko, ogni tanto gli dico di scappare", ha ironizzato. E lui: "Mi verrò a rifugiare da te se ci sarà qualche notte buia". E ora aspettano che Maria Teresa Ruta si riprenda per aiutarli a organizzare le nozze. La scorsa estate, Guenda Goria aveva chiesto a Mirko Gancitano se avesse intenzione di sposarla. Oggi ha avuto la risposta.