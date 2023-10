Maria Teresa Ruta infortunata salta la prossima puntata di Tale e Quale Show 2023: chi la sostituirà Maria Teresa Ruta si sarebbe infortunata durante le prove per la prossima puntata di Tale e Quale Show 2023: TvBlog fa sapere che si sarebbe rotta una costola. Salterà la quinta puntata in programma per venerdì 20 ottobre 2023: al suo posto si esibirà la figlia Guenda Goria.

A cura di Gaia Martino

Maria Teresa Ruta si sarebbe infortunata e potrebbe saltare la quinta puntata di Tale e Quale Show in programma per venerdì 20 ottobre 2023 nella quale avrebbe dovuto vestire i panni di Elettra Lamborghini. TvBlog rivela il retroscena raccontando cosa è successo esattamente durante le prove. Vittima di una frattura, la conduttrice di Domenica Sportiva ed ex concorrente del Grande Fratello Vip potrebbe essere sostituita dalla figlia, Guenda Goria.

Maria Teresa Ruta si è rotta una costola, al suo posto la figlia

Maria Teresa Ruta si sarebbe rotta una costola stando a quanto rivela Tv Blog: durante le prove per la prossima puntata di Tale e Quale Show si sarebbe infortunata e dunque ora sarebbe costretta a fermarsi per la puntata del 20 ottobre 2023. Non è chiaro se lo stop sarà prolungato per oltre una settimana, ma, per venerdì sera, intanto, è stata scelta la sua sostituta. Al suo posto dovrebbe esibirsi la figlia, Guenda Goria. Sarà l'ex gieffina a trasformarsi nell'artista assegnata alla mamma: Elettra Lamborghini.

Maria Teresa Ruta e Guenda Goria

Le imitazioni della puntata di venerdì 20 ottobre

Nella prossima puntata di Tale e Quale Show in programma per venerdì 20 ottobre 2023 i concorrenti vestiranno i panni di nuovi personaggi noti della musica. Jo Squillo dovrà imitare Annie Lenox, Ginevra Lamborghini vestirà i panni di Elodie. Alex Belli sarà Mr. Rain, mentre Pamela Prati imiterà Renato Zero. Scialpi vestirà i panni di Nick dei Cugini di Campagna, mentre la coppia formata da Francesco Paolantoni e Gabriele Cirilli – insieme a Pino Insegno – vestirà i panni dei Village People. Jasmine Rotolo sarà Rihanna, mentre Luca Gaudiano imiterà Hozier. Lorenzo Licitra vestirà i panni di Alex Baroni e Ilaria Mongiovì dovrà imitare Shakira. Guenda Goria – al posto di Maria Teresa Ruta – imiterà Elettra Lamborghini.