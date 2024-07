video suggerito

Adriano Galliani si sposa per la terza volta, le nozze con Helga Costa alla soglia degli 80 anni Adriano Galliani si sposa per la terza volta alla soglia degli 80 anni. Il matrimonio con Helga Costa si celebrerà a Monza, città natale del dirigente sportivo, dopo 13 anni insieme.

A cura di Ilaria Costabile

Adriano Galliani è pronto a sposarsi per la terza volta, quasi alla soglia degli ottant'anni, che compirà il prossimo 30 luglio. L'amministratore delegato del Monza Calcio convolerà a nozze con la compagna Helga Costa, al suo fianco da 13 anni.

Le nozze di Adriano Galliani con Helga Costa

Il matrimonio verrà celebrato a Monza, come si evince dalle pubblicazioni comparse il 23 luglio sull'albo pretorio del Comune di Milano, città dove entrambi sono residenti, in cui è specificato che le nozze si celebreranno nella città natale dell'amministratore delegato della squadra di calcio omonima. La sposa è Elza Helga Cordeiro Costa, cinquantasettenne spagnola di origini brasiliane, che è la sua compagna dal 2011, dopo 13 anni di amore, quindi, i due hanno finalmente deciso di sposarsi, sebbene non sia stata resa nota la data delle celebrazioni, probabilmente per mantenere il più stretto riserbo su un giorno decisamente importante per la coppia.

Per Adriano Galliani è il terzo matrimonio

Si tratta del terzo matrimonio per il senatore di Forza Italia, nonché braccio destro di Silvio Berlusconi, con il quale ha lavorato fianco a fianco un'intera vita, divenendo anche amministratore delegato del Milan, la squadra che il Cavaliere aveva profondamente amato. I primi due matrimoni di Galliani, sono stati con Daniela Rosati, ex presentatrice Mediaset, con la quale è stato legato dal 1989 al 1999, e che lo ha reso padre di tre figli Micol, Gianluca e Fabrizio. Nel 2004, poi, sposa Malika El Hazzazi, modella di origine marocchina, dopodiché ha avuto una relazione, anche piuttosto importante, con la giornalista di Rai2 Manuela Moreno. Sulla sua futura moglie Helga, in un'intervista ha dichiarato:

Helga è stata fantastica perché io ho avuto un po’ di casini nella vita. Un po’ di famiglie allargate e lei è straordinaria, mi è stata vicino con un’intensità. Ma soprattutto è diventata un punto di riferimento per la mia famiglia, i miei figli, soprattutto mia figlia.