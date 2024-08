video suggerito

Kvaratskhelia costretto ad uscire dal campo nel primo tempo di Verona-Napoli: cosa è successo Problema per Khvicha Kvaratskhelia che è stato sostituito poco prima dell'intervallo in Verona-Napoli: il calciatore georgiano costretto a lasciare il campo dopo l'intervento dello staff medico.

A cura di Michele Mazzeo

Brutte notizie per il Napoli di Antonio Conte nel corso della gara di debutto nella Serie A 2024-2025 in casa dell'Hellas Verona. Pochi minuti prima dell'intervallo infatti il tecnico leccese è stato costretto a sostituire il suo calciatore più talentuoso, Khvicha Kvaratskhelia, che ha accusato un problema fisico che non gli ha permesso di proseguire il match.

Il georgiano, che qualche minuto prima si era avvicinato allo staff medico per ricevere soccorso (ha preso anche una pasticca), dopo aver sfiorato il gol del vantaggio su uno svarione del veronese Frese, si è accasciato sul terreno di gioco richiamando l'attenzione dell'arbitro che ha permesso dunque allo staff medico di soccorrere il proprio calciatore. Dopo alcuni minuti, l'esterno d'attacco partenopeo si è rialzato ma ha lasciato il terreno di gioco sorretto dai sanitari del club che nel frattempo hanno comunicato ad Antonio Conte l'impossibilità del calciatore a rientrare in campo per continuare il match. Da lì l'immediata sostituzione con Giacomo Raspadori senza attendere nemmeno la fine del primo tempo ormai imminente.

Inevitabile chiedersi quale sia stato il malore che ha costretto Khvicha Kvaratskhelia a lasciare anzitempo il campo prima della fine del primo tempo di Verona-Napoli. Dalla gestualità degli uomini dello staff medico che lo hanno soccorso si possono escludere problemi di carattere muscolare come confermano poi le notizie che filtrano successivamente dal club campano: il calciatore georgiano è stato infatti sostituito in via precauzionale in quanto, in seguito ad uno scontro di gioco andato in scena nelle fasi iniziali del match in cui aveva battuto la testa, aveva accusato un piccolo giramento di testa che ha poi provato ad alleviare, senza grandi risultati, prendendo una pastiglia. Una situazione che ha convinto il calciatore e gli uomini dello staff medico a optare per una sostituzione immediata senza attendere nemmeno di fare ulteriori valutazioni nell'intervallo che sarebbe andato in scena da lì a qualche minuto.