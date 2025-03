video suggerito

Conceicao racconta la giornata terribile a Napoli fin dal risveglio: "Oggi è successo di tutto" Sergio Conceiçao racconta cosa è successo dal suo risveglio stamattina a Napoli, il giorno della partita che poi il Milan ha perso al Maradona: problemi a ripetizione per i calciatori rossoneri, da Loftus-Cheek operato, al vomito di Thiaw, all'affaticamento muscolare di Leao.

A cura di Paolo Fiorenza

Nove punti di distacco dal Bologna quarto – a otto giornate dalla fine del campionato – assomigliano a una sentenza per quanto riguarda la possibilità di acciuffare un posto Champions, ma il Milan può almeno portarsi a casa dal Maradona – oltre alla sconfitta per 2-1 col Napoli – anche la reazione veemente del secondo tempo, con l'assedio finale che ha messo paura agli azzurri. Prima di ogni analisi tecnico-tattica, Sergio Conceiçao si presenta ai microfoni di DAZN per raccontare la giornata terribile vissuta a Napoli fin dal risveglio al mattino, con cattive notizie a ripetizione per quanto riguarda i suoi calciatori: "Io da quando sono qua non ho mai trovato delle scuse, come il poco tempo di lavoro o che abbiamo giocato ogni tre giorni fino a due settimane fa, comunque oggi è successo veramente di tutto".

Il pessimo risveglio di Sergio Conceiçao a Napoli: "Mi arriva una chiamata del dottore"

Il tecnico portoghese racconta poi nel dettaglio cosa è accaduto fin dall'inizio di questa domenica maledetta per il Diavolo: "Mi sono svegliato alle sette e mezza-otto, mi arriva una chiamata del dottore, c'era un giocatore che stava male, Loftus-Cheek, è andato in ospedale, è stato operato oggi. Dopo mezzogiorno abbiamo parlato coi giocatori, mi hanno detto che Thiaw non poteva scendere perché aveva vomitato, dunque sta fuori perché ha avuto qualcosa allo stomaco, intestinale. E ancora, poco tempo dopo, mi è stato detto che Leao sentiva un po' di fatica sulla coscia".

Quanto al calciatore portoghese, il cui ingresso nel secondo tempo al posto dell'invisibile Joao Felix ha dato la scossa al Milan, Conceiçao ha poi precisato con onestà che comunque "avevamo preparato la partita senza Leao, non avrebbe giocato dall'inizio".

Sergio Conceiçao a capo chino al Maradona: il Milan è stato battuto 2-1 dal Napoli

"Grande reazione nel secondo tempo, il risultato giusto sarebbe stato il pareggio secondo me"

"Avevamo preparato la partita in un certo modo, ma questa non è una scusa – continua l'allenatore rossonero – potevamo e dovevamo fare molto di più nel primo tempo. Non abbiamo fatto i primi 20 minuti come volevamo, come avevamo preparato. In questo momento succedono queste piccole cose, non mi voglio aggrappare alla sfortuna, comunque è stata una giornata veramente nera da questo punto di vista. Poi dopo c'è stata una reazione molto buona, molto positiva della squadra nel secondo tempo. Abbiamo aggiustato qualcosa, ci voleva, nel secondo tempo praticamente il Napoli non è arrivato nella nostra porta, abbiamo creato tantissime occasioni e penso che il risultato giusto sarebbe stato il pareggio secondo me".