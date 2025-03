video suggerito

Loftus-Cheek operato d'urgenza a Napoli dopo aver accusato forti dolori: è appendicite acuta

A cura di Vito Lamorte

Durante il ritiro del Milan a Napoli, in vista del posticipo della giornata di Serie A numero 30, Ruben Loftus-Cheek ha avvertito forti dolori addominali che hanno portato ad un ricovero per approfondimenti clinici: gli esami hanno evidenziato un’appendicite acuta e in giornata il centrocampista inglese sarà sottoposto ad intervento chirurgico di rimozione dell’appendice.

Il calciatore ex Chelsea stasera avrebbe giocato titolare per la prima volta dal 23 novembre, giorno di Milan-Juventus e dell'infortunio agli adduttori. Al suo posto giocherà Fofana al fianco di Bondo e Reijnders a centrocampo.

Loftus-Cheek operato d'urgenza a Napoli: è appendicite acuta

Ruben Loftus Cheek ha avuto un attacco di appendicite a Napoli, nelle ore precedenti alla partita che il Milan giocherà questa allo stadio Diego Armando Maradona. Il centrocampista inglese sarà operato nel pomeriggio in una clinica napoletana. Il numero 8 del Diavolo sarebbe partito dall'inizio, con ogni probabilità, ma non giocherà Napoli-Milan.

Il comunicato della società rossonera.

Durante il ritiro della squadra a Napoli, Ruben Loftus-Cheek ha avvertito forti dolori addominali che hanno necessitato un ricovero per approfondimenti clinici. Gli esami hanno evidenziato un’appendicite acuta. Nella giornata di oggi Ruben sarà sottoposto ad intervento chirurgico di rimozione dell’appendice.

Loftus Cheek era rientrato contro il Como prima della sosta

Loftus Cheek era rientrato prima della sosta contro il Como, quando scese in campo per 12′ nella partita vinta a San Siro dalla squadra di Sergio Conceiçao. Il centrocampista inglese era fermo da gennaio per un problema muscolare, che lo aveva bloccato dopo i pochi minuti giocati in Supercoppa Italiana contro l'Inter in seguito all'infortunio agli adduttori che lo aveva fermato alla fine del 2024.

Per l'ex Chelsea solo 14 presenze in questa stagione.

La probabile formazione del Milan contro il Napoli

Il Milan dovrebbe scendere in campo a Napoli con questa formazione. Il tridente sarà formato da Pulisic, Abraham e Joao Felix che tengono fuori dal 1′ sia Leao che Santi Gimenez. In mezzo al campo Fofana, Bondo e Reijnders. La linea difensiva davanti a Maignan sarà composta da Walker, Gabbia, Thiaw e Theo Hernandez.

MILAN (4-3-3): Maignan; Walker, Gabbia, Thiaw, Theo; Fofana, Bondo, Reijnders; Pulisic, Abraham, Joao Felix. All.: Conceiçao.

NAPOLI (3-5-2): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Gilmour, Lobotka, McTominay, Olivera; Lukaku, Raspadori. All.: Conte.