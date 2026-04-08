Pulisic attivo su un’app di incontri, l’ex fidanzata si sfoga: “Era su Raya prima che finisse”

Non è un momento semplice per Christian Pulisic. Al calo di rendimento vissuto nel 2026 con il Milan si è aggiunta ora una bufera mediatica arrivata direttamente dagli Stati Uniti, dove il nome di Capitan America è tornato a dominare i social non per quello che fa in campo, ma per ciò che riguarda la sua vita privata.

A far esplodere il caso le parole al vetriolo della sua ormai ex fidanzata Alexa Melton. La golfista professionista, con un commento lasciato sotto un suo post Instagram, ha di fatto confermato la fine della relazione con il capitano della nazionale statunitense e lo ha esposto pubblicamente a una nuova ondata di critiche.

Tutto nasce da una serie di foto pubblicate da Melton dal campo da golf. Sotto il post, un utente ha commentato scrivendo: "Questo errore epocale sarà oggetto di studio per gli anni a venire". Un messaggio che chiamava direttamente in causa Pulisic e la rottura tra i due. A quel punto è arrivata la replica che ha fatto esplodere il caso: "Quanti like per pubblicare il suo profilo Raya?". In un altro passaggio, il senso del messaggio è stato ancora più chiaro: secondo Melton, il giocatore sarebbe stato presente sull'app di incontri già prima della fine della loro storia.

Lo screenshot dei commenti di Alexa Melton sotto il suo post in cui fa riferimento alla sua relazione con Pulisic e alla sua attività sull’app di incontri per VIP Raya

Da lì il caso è diventato virale. Raya è una piattaforma di dating molto nota negli Usa perché riservata a profili selezionati, tra celebrità, sportivi e personaggi pubblici. Il solo accostamento del nome di Pulisic a quell'app è bastato per trasformare una vicenda privata in un caso mediatico. Sui social, infatti, hanno subito iniziato a circolare screenshot di un presunto profilo attribuito al numero 11 rossonero. Ma proprio qui emerge un dettaglio che impone prudenza: nel profilo diventato virale il giocatore risulterebbe avere 25 anni, mentre oggi ne ha 27. Un elemento che lascia aperta l'ipotesi che si tratti di un account vecchio, risalente a prima dell'inizio della relazione con Alexa Melton.

Christian Pulisic e l’ex fidanzata Alexa Melton alla festa per i 125 del Milan

Questo però non basta a spegnere il clamore. Perché il punto che pesa davvero, negli Stati Uniti, è l'attacco pubblico dell'ex compagna, arrivato in un momento in cui il classe '98 è già sotto osservazione per il suo rendimento. Dopo una prima parte di stagione da trascinatore del Milan, il 2026 è stato segnato da problemi fisici e da un evidente calo di incisività, con numeri lontani da quelli dei mesi migliori. E come spesso succede quando un campione smette di fare notizia per i gol, a prendere il sopravvento è il rumore che arriva da fuori.

Non è neppure la prima volta che la vita privata del giocatore finisce in mezzo al tritacarne del gossip. A fine 2025 il calciatore rossonero era stato accostato con insistenza all'attrice Sydney Sweeney, ma era intervenuto personalmente per smentire tutto, chiedendo di smetterla con le invenzioni sulla sua vita sentimentale. Stavolta però la situazione è più scomoda, perché a rilanciare sospetti e allusioni non sono profili anonimi o siti di gossip, ma la donna con cui ha avuto una relazione resa pubblica anche da apparizioni condivise e riferimenti reciproci.

Per questo il caso sta facendo così rumore negli Usa: non tanto per la possibile presenza su Raya, quanto per il modo in cui l'intera vicenda è esplosa. Pulisic si ritrova così esposto su un doppio fronte, tra il bisogno di ritrovare se stesso con il Milan e una tempesta social che lo colpisce nel momento meno opportuno, cioè a pochi mesi dal Mondiale casalingo da giocatore simbolo della sua Nazionale.