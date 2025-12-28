Calcio
Lo sfogo di Pulisic sui social dopo il gossip con Sydney Sweeney: “Basta con le storie inventate”

Reduce dalla vittoria del Milan contro il Verona, Pulisic ha dovuto alzare la voce contro chi alimentava false notizie sul suo conto: “Le fonti devono assumersi le proprie responsabilità perché possono avere ripercussioni sulla vita delle persone”
A cura di Ada Cotugno
Immagine

Un'altra partita da incorniciare per Christain Pulisic che trascina il Milan con il gol che ha aperto la partita contro il Verona: in palio non c'erano solo i tre punti ma anche la vetta della classifica per i rossoneri che attenderanno la risposta dell'Inter seduti comodamente al primo posto. Lo statunitense sta facendo la differenza per Massimiliano Allegri anche se nell'ultimo periodo è stato distratto da una voce insistente sulla sua vita personale che rischiava di destabilizzarlo.

Il calciatore è stato al centro del gossip per una presunta relazione con Sydney Sweeney, una delle attrici più popolari al mondo, che in realtà non ha mai avuto fondamenta. Le chiacchiere sono aumentate a dismisura costringendo il protagonista di questa vicenda fittizia ad alzare la voce: Pulisic ha zittito chi ha alimentato le notizie sul suo conto, smentendo una volta per tutte la love story con la star di Euphoria.

Il messaggio di Pulisic che smentisce la relazione con Sydney Sweeney
Il messaggio di Pulisic che smentisce la relazione con Sydney Sweeney

Il messaggio di Pulisic che zittisce il gossip

È servita una sua dichiarazione per zittire una volta per tutte le voci sulla possibile relazione nata con l'attrice. Entrambi sono impegnati e Pulisic più di una volta ha mostrato sui social la fidanzata Alexa Melton, promessa del golf statunitense che ha conosciuto un anno fa. Il giocatore ha festeggiato la vittoria del Milan sui social come di consueto, ma sui commenti in molti alludevano alla tresca con Sydney Sweeney che è stata smentita una volta per tutte con una presa di posizione ufficiale.

L'ex Chelsea ha pubblicato una storia sul suo profilo Instagram in cui fa cadere ogni teoria dietro al loro rapporto: "Per favore, basta con le storie inventate sulla mia vita personale. Le fonti devono assumersi le proprie responsabilità perché possono avere ripercussioni sulla vita delle persone". Non sappiamo cosa si nasconda dietro a questo sfogo che serve una volta per tutte a far tacere il gossip che era circolato in tutto il mondo, oscurando perfino ciò che Pulisic riesce a mettere in mostra sul campo.

Calcio
Milan
Immagine
Calcio
