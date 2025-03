Karius infortunato, esce dal campo con la gamba fasciata: può saltare il resto della stagione

video suggerito

A cura di Ada Cotugno

Proprio quando aveva ritrovato la continuità Loris Karius si ritrova ad affrontare un infortunio che potrebbe essere molto serio. Il portiere dello Schalke 04 ha dovuto abbandonare la partita contro il Greuther Furth alla fine del primo tempo, trasportato a braccio da due membri dello staff medico della sua squadra che gli hanno fasciato la gamba prima di portarlo negli spogliatoi.

È uno stop amarissimo per i tifosi tedeschi che adesso potrebbero giocare per il resto della stagione con il portiere di riserva. L'ex Liverpool dovrà sottoporsi alle visite mediche, ma secondo quanto riportato da SkySport Germania si potrebbe trattare di un infortunio molto brutto che metterebbe fine prematuramente alla sua stagione.

Come sta Karius dopo l'infortunio

L'uscita dal campo prima dell'intervallo ha fatto preoccupare tutti i tifosi dello Schalke e le prime indiscrezioni non tranquillizzano nessuno: Karius potrebbe aver subito una frattura del perone della gamba sinistra che richiederebbe diversi mesi di riposo e di riabilitazione prima di poter tornare in campo a giocare. Sarebbe una doccia gelata per il tedesco che è ritornato a giocare appena tre mesi fa, quando si è trasferito nella seconda serie tedesca.

Da quel momento è diventato titolarissimo della squadra, ma adesso la sua carriera rischia di subire un altro stop, questa volta lungo e difficoltoso. La dinamica del suo infortunio è stata particolare, perché Karius è stato colpito in modo del tutto involontario da Klaus, caduto a terra dopo uno scontro con un altro giocatore. Il tedesco non si è più rialzato ed è stato portato via dallo staff medico. Ha abbandonato subito campo con una vistosa fasciatura ed è stato sostituito da Heekeren, il portiere del quale ha preso il posto a gennaio: il giocatore è malvisto dalla tifoseria ma probabilmente toccherà a lui concludere questa stagione sfortunatissima