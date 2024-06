video suggerito

Rajwa di Giordania mostra il pancione per la prima volta: rosso rubino per le foto da futura mamma Rajwa di Giordania è incinta da diversi mesi ma solo di recente si è lasciata immortalare in versione futura mamma: ecco il look scelto per le prime foto col pancione. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Valeria Paglionico

9 CONDIVISIONI condividi chiudi

Era da diversi mesi che i reali di Giordania avevano annunciato che presto la famiglia si sarebbe allargata: la principessa Rajwa aspetta il primo figlio dal principe ereditario Husayn ma solo ora si è lasciata immortalare in versione futura mamma. Se inizialmente aveva preferito tenersi lontana dai riflettori per godersi questo magico momento nella più totale privacy, ora ha deciso di mostrarsi per la prima volta col pancione. Lo ha fatto in una giornata tutt'altro che casuale: i dolci ritratti realizzati in piena gravidanza sono stati condivisi per celebrare il primo anniversario di nozze col marito erede al trono, dando prova del fatto che i due non potrebbero essere più felici e innamorati.

Chi ha firmato il primo look premaman di Rajwa di Giordania

Sullo sfondo di un paesaggio naturale da fiaba Rajwa di Giordania si è lasciata fotografare per la prima volta in versione futura mamma e, considerando il fatto che il pancione è già molto evidente, probabilmente non le mancano troppi mesi al parto.

Rajwa di Giordania mostra il pancione

Per un debutto tanto importante e atteso la principessa ha curato il suo look nei minimi dettagli: niente colori pastello o stampe tipicamente primaverili, ha preferito un più vitaminico rosso rubino, così da rendere memorabili gli scatti premaman. Ha sfoggiato un elegante abito di seta firmato Alice+Olivia, un modello interamente plissettato con maniche lunghe e a palloncino, colletto con micro ruches e gonna alla caviglia che cade morbida lungo la silhouette, esaltando con classe le forme della gravidanza.

Abito Alice+Olivia

La principessa Rajwa coi bracciali d'oro e diamanti

Nel look della principessa giordana non sono mancati dei dettagli scintillanti e preziosi, primi tra tutti i due bracciali firmati Rainbowk, uno in oro giallo, l'altro in oro bianco tempestato di diamanti. Con un mezzo raccolto bon-ton Rajwa ha poi lasciato in vista un paio di orecchini total gold arricchiti da perle bianche, mentre per quanto riguarda il make-up ha scelto dei toni naturali. Sorriso stampato sulle labbra, espressione raggiante e mani che cullano con dolcezza il pancione: la moglie del principe ereditario non potrebbe essere più bella. La futura nonna Rania starà già preparando il corredino per il primo nipote?

Rajwa di Giordania con bracciali Rainbowk