Rania di Giordania regina contemporanea: la gonna a tubino trasformata dalla zip sullo spacco

A cura di Annachiara Gaggino

Rania di Giordania

Rania di Giordania è conosciuta per il suo spiccato senso dello stile e la sua eleganza. La regina ha sempre scelto look di tendenza per le sue apparizioni pubbliche, puntando su total denim oppure sfoggiando vestiti dal sapore dark. Sempre audace, ultimamente la sovrana ha stupito indossando un completo da uomo firmato Dior, dimostrando che anche quando i suoi outfit sono più classici non manca una nota di contemporaneità. Puntando su piccoli dettagli è riuscita a rendere moderno anche il tradizionale abbinamento gonna nera e camicia bianca. Con questo look la regina mediorientale è stata avvistata tra le strade di New York, per la precisione a Soho, dove sembra che abbia preso l'hotel. Non si conosce il motivo per cui la sovrana si trovi nella Grande Mela.

Il look di Rania di Giordania

La cinquantaduenne ha indossato una blusa bianca a maniche lunghe firmata Rabanne, arricchita da un accessorio tondo in metallo argentato che chiudeva l'appena accennato scollo a V, una decorazione abbinata agli orecchini a cerchio, dello stesso colore. Abbinata alla camicetta, la regina ha scelto una gonna nera a tubino, dal taglio asimmetrico e caratterizzata da una zip che decorava uno spacco laterale. Una creazione Alexander McQueen da 1590 euro coordinata alla borsa intrecciata Bottega Veneta, un modello a mano di dimensioni medie. A completare l'outfit un paio di décolleté bianche in pelle dal tacco alto di Jimmy Choo.

La gonna Alexander McQueen via Farfetch

Una mise sofisticata ma sicuramente non noiosa che è stata abbinata a un'acconciatura molto naturale: capelli sciolti con piega mossa; mentre per quanto riguarda il make-up, la regina ha optato per un leggero smokey eyes sui toni del marrone completato da un rossetto nude. Il mese scorso è stato reso noto che Rania di Giordania diventerà nonna per la prima volta, il primogenito Husayn ibn ‘Abd Allah aspetta un figlio dalla principessa Rajwa, sposata nell'agosto del 2022. Il lieto evento è atteso per l'estate.

