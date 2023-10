A lezione d’eleganza con Rania di Giordania: sul palco la regina indossa un completo da uomo La regina Rania di Giordania ha indossato un completo della collezione uomo per l’inaugurazione dell’One Young World Summit a Belfast.

A cura di Arianna Colzi

Rania di Giordania sul palco dell’One Young World Summit

L'attenzione di Rania di Giordania per i look non smette mai di sorprendere. Per il suo intervento all'One Young World Summit a Belfast ha scelto un look formale: tailleur con blazer e pantaloni color tortora della collezione Uomo. All'appuntamento annuale, che si tiene, ad ogni edizione, in una città diversa del mondo, intervengono i giovani leader del futuro provenienti da oltre 190 paesi e 250 organizzazioni. La regina di Giordania ha aperto con il suo discorso l'evento dedicato alle future generazioni: nei prossimi giorni, sempre sul palco della città britannica, interverranno anche gli ex calciatori Didier Drogba, Rio Ferdinand e le attrici Lucy Hale e Kat Graham.

Rania di Giordania a Belfast

Rania di Giordania, quanto costa l'outfit maschile scelto a Belfast

La regina consorte di Giordania non è nuova a scelte innovative e contemporanee in fatto di moda. Dopo aver indossato una camicia con cravatta ricamata per partecipare ad un'iniziativa della Jordan River Foundation ad Al Karma Kitchen, il look scelto per presenziare One Young World Summit è composto da giacca e pantalone color tortora della collezione Uomo Autunno/Inverno 2023-2024 di Dior.

Il completo Dior scelto dalla regina di Giordania

La giacca in lana vergine, realizzata in Italia, colpisce per un dettaglio: una spilla-gioiello su uno dei revers che illumina il grigio del completo. Sulle maniche della giacca, un piccolo laccio stringe il tessuto rendendo la giacca meno formale. A completare il tailleur, un pantalone sartoriale grigio con fondo ampio. Ma quanto costa il completo della regina Rania di Giordania? La giacca Dior ha un costo di 2.500 euro mentre il pantalone in twill di lana vergine costa 1.400 euro. Un paio di décollette nere riprendevano il tono formale del look. Pur essendo un completo da uomo, il fit sulla regina di Giordania era impeccabile.

Il completo sartoriale di Dior della collezione Autunno/Inverno 2023–2024

Per parlare alla platea di Belfast, Rania di Giordania ha scelto di non indossare una camicia ma di optare per quella che sembra essere una maglia bianca a coste, smorzando la formalità dell'outfit. Ha completato il look con un hairstyle semplice, lasciando sciolti i capelli e dando loro un po' più di volume.