Rania di Giordania, perché ha indossato una camicia con la cravatta ricamata La regina durante la sua ultima visita ufficiale ha scelto di omaggiare il suo Paese indossando un capo di un brand locale che si ispira alla tradizione.

A cura di Annachiara Gaggino

Rania di Giordania

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Royals ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Rania di Giordania sostiene i marchi locali. La regina ha fatto visita ad Al Karma Kitchen, un'iniziativa della Jordan River Foundation che propone piatti tipici cucinati da donne della comunità del luogo, l'offerta include biscotti giordani e altre pietanze surgelate realizzate artigianalmente.

La camicia di Rania di Giordania

La regina Rania ha scelto di omaggiare il suo Paese indossando una camicia disegnata dal brand locale Ramz Embroidery. Il capo, dal taglio over e in colore bianco, è caratterizzato da un ricamo sul collo che ricorda una cravatta appena appoggiata, ancora da annodare. Il marchio fondato nel 2019 ad Amman è un'iniziativa impegnata a valorizzare il ruolo delle donne nella moda e si ispira alle tradizioni del luogo. Ramz Embroidery ha come obiettivo quello di riportare alla luce un'antica abitudine delle donne giordane, quella di raccontare esperienze e storie attraverso il ricamo, il Tatreez. I motivi realizzati dai vestiti hanno origini palestinesi, ma sono stati esportati in altri continenti attraverso la via della seta, venendo modificate a seconda delle influenze.

Rania di Giordania

Il look di Rania di Giordania

Per completare il suo outfit la regina Rania ha scelto un paio di pantaloni palazzo a vita alta blu navy abbinate a delle décolleté scamosciare con tacco dello stesso colore. La borsa invece è di Bottega Veneta, un modello multitasche a tracolla della stessa tonalità di blu, caratterizzata dall'intreccio tipico della Maison di Kering. Per il suo beauty look Rania di Giordania sceglie sempre un trucco molto semplice sui toni del nude, enfatizzando in particolare gli occhi. I capelli sciolti sono acconciati in una piega mossa che le incornicia il viso.