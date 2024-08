video suggerito

Rania di Giordania compie 54 anni: il nuovo ritratto con la tiara dal messaggio simbolico Rania di Giordania festeggia 54 anni. In occasione del suo compleanno è stato pubblicato dai canali social della Famiglia Reale un ritratto della sovrana che sfoggia una tiara dal significato particolare. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Arianna Colzi

Rania di Giordania

Rania di Giordania compie 54 anni. La sovrana festeggia il compleanno il 31 agosto e, per l'occasione, la Corte Reale ha condiviso un nuovo ritratto della regina, elegantissima come sempre. È stata un'estate davvero speciale per Rania di Giordania. Soltanto poche settimane fa è diventata nonna per la prima volta dopo la nascita della piccola Iman, figlia di Husayin, suo primogenito, e della moglie, la principessa Rajwa. Inoltre, a giugno, ha celebrato il Giubileo d'argento del consorte, Re Abd Allah II. Per onorare questa importante occasione, alla regina è stata omaggiata con l'Ordine del Gran Cordone Bejewellelled di Al Nahda, per i suoi 25 anni di illustre servizio pubblico.

Il significato della tiara di Rania di Giordania

Il ritratto per il compleanno di Rania di Giordania è perfettamente in linea con i festeggiamenti per il Giubileo d'argento. Infatti, per celebrare il compleanno della sovrana, la corte ha diffuso uno scatto già reso noto lo scorso 8 giugno, giorno in cui si festeggia l'ascesa al trono del re di Giordania. In questa fotografia, la regina indossa la stessa taria che ha poi sfoggiato in occasione dei festeggiamenti pubblici per il Giubileo. Si tratta di un gioiello che appartiene alla Corona e che viene tramandata tra le varie generazione della Famiglia Reale. L'Arabic Scroll Tiara è un regalo del marito risalente al 2005 e realizzata da Yan Sicard per Fred. La corona è tempestata di diamanti, di cui uno centrale posto sommità, che si intersecano a motivi floreali e a una scritta in arabo: è la frase di una preghiera musulmana che significa "Allah è grande".

Il ritratto di Rania di Giordania

È uno dei gioielli più amati dalla regina Rania di Giordania: l'ha indossata per il matrimonio del primogenito Husein e della principessa Rajwa e in altre innumerevoli visite di Stato. La tiara non è solo un regalo fatto dal marito alla moglie, ma viene donata e tramandata di madre in figlia: la stessa Rania di Giordania ne ha regalata una alla figlia Iman, in occasione delle sue nozze con Jameel Alexander Thermiótis.