Iman di Giordania si sposa: la storia della tiara di diamanti ereditata da mamma Rania Iman bint Abdullah sta per sposare Jameel Alexander Thermiotis e sua mamma, la regina Rania di Giordania, le ha regalato una delle sue tiare. Si chiama Diamond Tiara e nasconde una storia molto originale.

A cura di Valeria Paglionico

Per la casa reale di Giordania il 2023 sarà davvero speciale: nei prossimi mesi verranno celebrati ben due Royal Wedding dei figli di Rania e del re Abd Allah II. Ad aprire le danze sarà il principe ereditario Hussein con la fidanzata Rajwa al Saif, mentre a seguirlo ci saranno la principessa Iman bint Abdullah e Jameel Alexander Thermiotis. Sono soprattutto le nozze della secondogenita dei sovrani ad aver attirato le attenzioni dei media nelle ultime ore, il motivo? Queen Rania ha rivelato la data del fatidico sì su Instagram. I due diventeranno marito e moglie il 12 marzo 2023 e l'erede al trono erediterà dalla madre una tiara di diamanti dal valore inestimabile e leggendario.

Il regalo di nozze di Rania di Giordania

Rania di Giordania non vede l'ora di partecipare al matrimonio della sua prima figlia femmina ed è per questo che sui social le ha dedicato un dolcissimo video in cui ha documentato la sua crescita, da quando era piccolissima a quando si è fidanzata ufficialmente. La clip si conclude con un ritratto ufficiale della principessa che indossa una preziosissima tiara di diamanti sul capo. Si tratta della Diamond Tiara, un diadema che ha ereditato dalla mamma come impone la tradizione. La storia del gioiello è molto particolare e, sebbene non sia firmato da una gioielleria famosa, colpisce per la sua unicità.

La storia della Diamond Tiara

La Diamond Tiara ha debuttato in pubblico sul capo della regina Rania durante lo State Banquet organizzato nel 2001 al castello di Windsor dalla regina Elisabetta II e dal principe Filippo. Si tratta di un gioiello dalla struttura a triangoli con dei diamanti disposti a fiore al loro interno, la sua particolarità? L'appoggio dietro la nuca, che farebbe sottintendere la sua origine da collana, successivamente trasformata in diadema. Non ha una firma d'autore, non è firmata da un importante marchio e non ha una provenienza particolare ma, nonostante ciò, è passata alla storia grazie alla regina di Giordania, che l'ha scelta spesso per arricchire i suoi look reali. Ora è passata a Iman e di sicuro riuscirà a renderla leggendaria proprio come la mamma.