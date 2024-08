video suggerito

Kate Middleton torna a mostrarsi in pubblico, ecco dove Kate Middleton riappare a sorpresa in un video, accanto a suo marito William, in cui si congratula con gli atleti della nazionale inglese. La principessa sta affrontando le cure per il tumore, ma appena può, torna a farsi vedere dai suoi sudditi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Spettacolo Fanpage.it

Kate Middleton riappare inaspettatamente in un video pubblicato sull'account ufficiale dedicato a lei e suo marito William. La principessa, sorridente nonostante siano mesi che sta affrontando le cure per il tumore che le è stato diagnosticato, si complimenta con gli atleti della Gran Bretagna per i risultati ottenuti durante le Olimpiadi di Parigi 2024. Al video, però, hanno preso parte anche altri volti noti da David Beckham a Snoop Dog e Michael Johnson.

Kate Middleton nel video per gli atleti inglesi alle Olimpiadi

Dopo una solenne introduzione di Snoop Dog, la prima a prendere la parola nel video è proprio la principessa del Galles, dal giardino della tenuta di Norfolk, che dice: "Da tutti noi che vi abbiamo guardati da casa, tante congratulazione al team Gb", a ruota poi arriva anche la dichiarazione del futuro re d'Inghilterra che, associandosi a quanto detto dalla sua consorte, si congratula dicendo: "Bravi per ciò che avete raggiunto, siete stati un'ispirazione per tutti noi". In effetti, gli atleti inglesi sono stati particolarmente performanti e sono riusciti a conquistare risultati a dir poco soddisfacenti, dal momento che hanno portato a casa da Parigi 65 medaglie, di cui 14 ori. La didascalia che accompagna il video, recita così:

Complimenti team Gb, che viaggio incredibile! Ogni atleta ha dimostrato immensa dedizione, cuore e passione. Ci avete resi tutti così orgogliosi! Eccoci a festeggiare ogni trionfo a Parigi 2024 e non vediamo l'ora di vedere di più dai Giochi Paralimpici più avanti in estate.

Le prime apparizioni di Kate Middleton dopo la diagnosi di cancro

L'ultima apparizione della principessa era stata a Wimbledon, lo scorso luglio, dove la Kate si era presentata accanto al marito William, per la felicità dei suoi sudditi che non aspettano altro che notizie sul suo stato di salute, per cui vederla agli eventi pubblici è senza dubbio un segnale positivo e di speranza. La sua prima apparizione dopo l'annuncio della malattia, era stata al Trouping the colours, dove si era mostrata insieme a tutta la Royal Family.