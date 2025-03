Emanuele Filiberto di Savoia: “Io e Clotilde Corau separati da 4 anni. Ora sono molto felice con una persona”

video suggerito

A cura di Elisabetta Murina

Emanuele Filiberto di Savoia e Clotilde Courau sono separati. Intervistato dal Corriere della Sera, è stato il principe stesso a ufficializzare la notizia, spiegando che la decisione è stata presa 4 anni fa dopo più di 20 passati da marito e moglie e due figlie insieme. "Siamo separati da quattro anni, ma andiamo molto d'accordo, la stimo e le voglio bene", ha precisato il nipote di Umberto II, ultime re d'Italia. Oggi nella sua vita c'è Adriana Abascal, eletta Miss Messico nel 1988, con cui ha fatto sapere di essere "molto felice".

Emanuele Filiberto di Savoia ufficializza la separazione da Clotilde Courau

"Siamo separati da quattro anni", ha raccontato Emanuele Filiberto di Savoia. Il principe ha scelto di ufficializzare solo ora, a distanza di quattro anni, la separazione dalla moglie Clotilde Courau, 55 anni. I due erano convolati a nozze nel 2003 con una romantica cerimonia a Roma alla presenza di numerosi invitati. Ad oggi hanno mantenuto un bel rapporto anche per il bene delle figlie avute insieme, Vittoria e Luisa, che hanno rispettivamente 21 e 18 anni: "Andiamo molto d’accordo, la stimo e le voglio bene e sarà sempre la madre delle mie figlie, che sono strepitose". La coppia ha vissuto per diverso tempo un rapporto a distanza, anche per impegni lavorativi. "Mia moglie Clotilde fa l’attrice e vive a Parigi. Io sono un imprenditore e vivo a Montecarlo. Ci vogliamo un bene dell’anima, ma viviamo separati", aveva raccontato Filiberto di Savoia in un'intervista a U lo scorso gennaio.

"Con Adriana Abascal sono molto felice"

Quanto al presente, Emanuele Filiberto di Savoia non vuole sbilanciarsi troppo. E alla domanda diretta: "Possiamo definire Adriana Abascal la sua compagna?", ha risposto: "Può scrivere che sono molto felice. Quando le storie finiscono, bisogna andare avanti rispettando le persone che ami. Credo che le mie bambine, oggi, sappiano che è importante che il padre sia felice e abbia trovato una persona con la quale sta bene”. Adriana Abascal ha 54 anni, è stata eletta Miss Messico nel 1988 ed è titolare di un brand di moda, Skorpios. I due sono stati avvistati più volte insieme a diversi eventi, l'ultima in ordine di tempo in occasione del Carnevale, quando hanno sfilato in maschera al Ballo de Doge.