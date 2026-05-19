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Cannes, evacuata la sala durante la proiezione del nuovo film di Almodóvar: spettatore colpito da malore

La proiezione stampa di “Amarga Navidad” di Almodóvar a Cannes è stata evacuata dopo il malore di uno spettatore nella sala Bazin. Caos e protocolli assenti.
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A cura di Gennaro Marco Duello
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Doveva essere la serata di uno dei titoli più attesi del concorso. Si è trasformata in un'emergenza. La sala Bazin del Festival di Cannes è stata evacuata nel pomeriggio di martedì 19 maggio, pochi minuti dopo l'avvio della proiezione di "Amarga Navidad", il nuovo lavoro di Pedro Almodóvar in gara per la Palma d'Oro.

Cosa è successo nella sala Bazin

La proiezione delle 18:15 era iniziata da circa un quarto d'ora quando dalla platea si sono levate urla improvvise. Secondo i presenti, un uomo anziano sarebbe collassato sulla poltrona, privo di sensi, mentre i vicini di posto cercavano di prestargli i primi soccorsi. Lo staff della sala ha disposto l'evacuazione totale nel giro di pochi minuti, interrompendo la proiezione.La coincidenza con le immagini sullo schermo, una scena ambientata in ospedale, ha reso il momento ancora più straniante per chi era in sala. Questo si apprende dai colleghi delle agenzie presenti sul posto.

Il caos dei soccorsi e le testimonianze

A raccontare la scena, in tempo reale, sono stati diversi giornalisti presenti, che sui social hanno descritto un grido fortissimo e una situazione di generale disorientamento. Alcuni testimoni, citati da Deadline, hanno riferito che i soccorsi sarebbero stati allertati ma non sarebbero arrivati in tempo. Un'altra persona presente in sala ha dichiarato al sito americano: "È stato tutto molto confuso, sembrava che il festival non avesse un protocollo chiaro per un'emergenza del genere."

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Al momento in cui si scrive, le condizioni dell'uomo non sono state rese note da fonti ufficiali.

Almodóvar accolto con standing ovation al Lumière

L'evacuazione della sala Bazin è avvenuta in parallelo con la prima mondiale del film al Grand Théâtre Lumière, dove Almodóvar ha fatto il suo ingresso accolto da una standing ovation. "Amarga Navidad" è uno dei film più attesi di questa edizione del festival.

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