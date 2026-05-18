Barbra Streisand diserta Cannes, avrebbe dovuto ritirare la Palma d’Oro alla carriera: “Problemi di salute”

Barbra Streisand non parteciperà all’edizione 2026 del Festival di Cannes a causa di problemi di salute. L’attrice avrebbe dovuto presenziare alla cerimonia di chiusura della manifestazione per ritirare la Palma d’Oro onoraria, il prestigioso premio alla carriera conferito dal Festival, ma su consiglio dei medici ha deciso di non prendere parte all’evento.

"Su consiglio dei miei medici, mentre continuo la mia convalescenza da un infortunio al ginocchio, purtroppo non potrò partecipare al Festival di Cannes quest'anno", ha scritto in un comunicato diffuso per spiegare i motivi della sua assenza, "Sono profondamente onorata di ricevere la Palma d'Oro onoraria e non vedevo l'ora di celebrare gli straordinari film della 79esima edizione. I miei più sinceri ringraziamenti vanno al Festival, così come a tutti coloro che continuano a sostenere e difendere l'arte del cinema".

Nonostante la mancata partecipazione dell’attrice 84enne, da Cannes fanno sapere che la cerimonia manterrà l’omaggio previsto per celebrare la straordinaria carriera di un’artista che ha saputo unire musica e recitazione. Del resto, non si tratta di una presa di distanza: Streisand non sarà presente sul red carpet durante la cerimonia conclusiva del 23 maggio per ragioni indipendenti dalla sua volontà. Con l’occasione, l’attrice avrebbe potuto trascorrere anche qualche giorno in Francia, paese che ama profondamente, ma il viaggio intercontinentale è stato ritenuto eccessivamente faticoso dai medici che la stanno seguendo dopo l’infortunio al ginocchio, aggravato da un intervento chirurgico al quale si è sottoposta alcune settimane fa.

L’attrice sarà la terza artista a ricevere la Palma d’Oro onoraria alla carriera durante l’edizione in corso del Festival del Cinema di Cannes. L’ambito riconoscimento è stato assegnato anche a John Travolta e Peter Jackson.