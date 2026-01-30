Ginevra Festa velina a Striscia: “Da Secondigliano ho realizzato un sogno. Io e Geolier eravamo a scuola insieme”

Ginevra Festa è una delle nuove veline di Striscia la Notizia. La 26enne viene da Secondigliano, dove ha mosso i primi passi nel mondo della danza. Lo stesso quartiere di Geolier, con cui ha fatto le scuole elementari.

Ginevra Festa è una delle nuove veline che sono entrate nel cast di Striscia la Notizia. Ha 26 anni e viene da Secondigliano, dal Rione Gescal, dove ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo della danza che poi l'hanno portata a calcare palcoscenici in varie parti del mondo, collaborando anche con artisti famosi. Oggi è solo all'inizio di un percorso, ma come racconta al Corriere della Sera, ha già realizzato parte del suo sogno.

Da Secondigliano come Geolier alla prima serata di Canale 5

Ginevra viene da un quartiere notoriamente complicato di Napoli, un posto in cui i ragazzi devono fare i conti con la necessità di costruirsi nuove opportunità, e da questo punto di vista ritiene che qualcosa sia cambiato:

Penso che oggi a Secondigliano tutti hanno il diritto di avere una chance e di realizzarsi. non serve piangersi addosso, rassegnandosi. Devono credere di più nelle loro capacità.

Arrivare a Striscia la Notizia, in prima serata su Canale 5, non è certo roba da poco, ma la 26enne ha le idee chiare sul suo futuro: "Essere qui rappresenta un risultato importante per me ma continuo a considerare la cosa solo una tappa. ho anche altri progetti per il futuro". Tra l'altro, dal suo quartiere, proviene uno degli artisti più noti della scena musicale contemporanea, ovvero Geolier:

Da bambini frequentavamo le stesse scuole elementari. Non si può dire che tra noi sia nata chissà quale amicizia ma io ricordo che con Emanuele ed altri bambini all’epoca ci vedevamo di pomeriggio per giocare sul campo di calcio che era dietro casa. Sono stata un po’ maschiaccio da piccola.

La passione per il ballo e il mito di Elodie

Il ballo è sempre stata una passione, sin da quando ha visto sua cugina Andrea muovere i primi passi su un palcoscenico: "Ho fatto danza, ogni tipo di danza: moderna, contemporanea, hip hop e heels dance" la sua maestra aveva riconosciuto in lei una versatilità che le ha permesso di destreggiarsi tra vari stili, sempre grazie all'aiuto dei genitori. Di esperienze ne ha già maturate diverse che può raccontare: