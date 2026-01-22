Le 6 veline di Striscia la Notizia in prima serata: tra loro una ex Uomini e Donne e una ballerina di Elodie

Chi sono le sei veline della nuova edizione di Striscia La Notizia: tra queste l’ex valletta del tg satirico Nausica Marasca e l’ex di Uomini e Donne Virginia Stablum. Conosciamole tutte.

Torna da stasera, giovedì 22 gennaio 2026, Striscia La Notizia, tg satirico in onda in prima serata su Canale5. Tante le novità che riguardano la nuova edizione del programma, condotto da Ezio Greggio e Enzo Iacchetti, e tra queste c'è quella riguardante le Veline che per il nuovo format in prima serata si triplicano. Sono sei le vallette che saliranno sull'iconico bancone dello show: tra queste ci sono due volti noti al piccolo schermo, l'ex di Uomini e Donne Virginia Stablum e Nausica Marasca, che ha già ricoperto il ruolo di velina in passato. Conosciamole tutte.

Nausica Marasca, originaria di Campobasso, ha 22 anni ed è già stata Velina nell'edizione 2024/2025 di Striscia La Notizia, fu la prima ad essere eletta per il titolo dai telespettatori. Si è diplomata al liceo sociopsicopedagogico ed è appassionata di karate. Si è avvicinata alla danza grazie alla ginnastica ritmica, e oggi sogna di poter diventare un attrice per il cinema.

27 anni, da Trento, Virginia Stablum vive a Milano da 8 anni e ha origini tedesche e nigeriane. È una modella e content creator, ed è stata corteggiatrice a Uomini e Donne nel 2018: fu scelta da Nicolò Brigante, suo ex fidanzato. Eletta Miss Universe Italy nel 2022, rappresentò l'Italia alla competizione di bellezza a New Orleans. Oggi sogna di realizzare un brand tutto suo.

Alessia Anzioli ha 20 anni ed è di Milano. Alle superiori ha studiato biotecnologie sanitarie e oggi studia all'Università

Scienze e Tecnologie Psicologiche. Nuota da quando aveva 16 mesi e ha praticato nuoto e nuoto sincronizzato a livello agonistico. Nel 2023 ha conquistato la fascia di Miss Lombardia. Sogna di diventare criminologa.

Lavinia Circeo ha 24 anni ed è originaria di Pescara. Vive a Cannes, in Francia, da 5 anni e parla quattro lingue. È una ballerina diplomata al liceo coreutico. Sogna di diventare attrice.

La ballerina Ginevra Festa ha 26 anni e danza da quando ne aveva 4. Negli anni si è specializzata in danza classica,

moderna, contemporanea, hip hop e heels dance, ed è riuscita a fare della sua passione un lavoro. Dal 2025 fa parte del corpo di ballo di Elodie: ha preso parte al tour dell'artista e anche al video musicale Mi ami, mi odi. Ha ballato anche ai live di Sfera Ebbasta. Sogna di diventare direttrice artistica di spettacoli.

Anche Lara Granata è una ballerina professionista: ha 27 anni ed è originaria di Milano. Pratica heels dance e si è esibita su numerosi palchi televisivi in Rai, da Tale e Quale Show, The Voice Senior, I migliori anni, al Festival di Sanremo 2025, come ballerina di Elodie. Sogna di ballare nei grandi concerti live in America.