Selvaggia Lucarelli ufficializza la partecipazione al Grande Fratello, è addio a Ballando con le stelle?

Selvaggia Lucarelli ufficializza il suo sbarco al Grande Fratello Vip. Con una Instagram story pubblicata qualche ora fa, la giurata di Ballando con le stelle ha fatto per la prima volta riferimento pubblico al reality targato Mediaset, la cui prossima edizione – della durata prevista di sei settimane – dovrebbe essere condotta da Ilary Blasi.

A dispetto delle smentite degli ultimi mesi, dunque, la giornalista dovrebbe essere della partita. Secondo le ultime indiscrezioni, Lucarelli ricoprirebbe il ruolo di opinionista al fianco di Cesara Buonamici, volto del programma da alcune stagioni.

Il post sul GF pubblicato da Selvaggia Lucarelli

Tra le sue Instagram stories, Lucarelli ha parlato per la prima volta del reality di Canale 5. “Nel cast del GF c’è un personaggio che vi farà sognare”, ha scritto, lasciando intendere una sua partecipazione al programma. Diversamente, difficilmente avrebbe potuto avere accesso a informazioni sul cast di un’edizione che, al momento, non ha ancora ufficializzato alcun concorrente, nonostante le indiscrezioni sempre più frequenti.

Selvaggia passa a Mediaset a marzo: è addio a Ballando?

Resta da capire quale sarà il futuro professionale della giornalista. La partecipazione all’edizione del Grande Fratello Vip in partenza a marzo le consentirebbe, almeno in teoria, di tornare in Rai dopo l’estate e riprendere il posto in giuria a Ballando con le stelle.

Ma non è escluso che quello con Mediaset possa trasformarsi in un impegno più strutturato. Come anticipato da Gennaro Marco Duello su Fanpage.it, la rete avrebbe intenzione di puntare su di lei anche oltre la prossima edizione del reality. Se così fosse – soprattutto nell’ipotesi di un contratto di esclusiva – Milly Carlucci potrebbe trovarsi costretta a fare a meno di Lucarelli nella prossima edizione di Ballando con le stelle.