Selvaggia Lucarelli è opinionista del Grande Fratello Vip: ora è ufficiale

Selvaggia Lucarelli è l’opinionista ufficiale del Grande Fratello Vip. Come Fanpage.it scrive da novembre 2025 arrivando persino a ricevere una diffida dal legale difensore della neo-opinionista del reality show di Canale 5.
A cura di Gennaro Marco Duello
Mediaset rimescola quindi le carte e punta su un cambio radicale per il suo show dopo il terremoto Corona-Signorini. Da martedì 17 marzo, il reality show più seguito d'Italia avrà quindi un nuovo volto: alla conduzione arriva Ilary Blasi, affiancata oltre che dalla blogger e giudice di Ballando con le stelle, anche dal volto rassicurante di Cesara Buonamici.

L'inedita coppia di opinioniste

Con Ilary Blasi che di fatto rappresenta un ritorno, la vera novità sta nella scelta delle opinioniste. Cesara Buonamici resta di fatto al suo posto, continuando a portare nella Casa la sua esperienza di giornalista del Tg5, una presenza istituzionale che dovrebbe garantire analisi ponderate e uno sguardo più tradizionale sulle dinamiche del gioco. Dall'altro lato, Selvaggia Lucarelli rappresenta l'esatto opposto: penna affilata, nota per non risparmiare critiche e per letture taglienti della realtà che osserva. L'accostamento tra le due figure promette scintille in un format che di scintille ne ha davvero bisogno.

Selvaggia Lucarelli è il nome bomba

Dopo il caso "Il prezzo del successo" che ha di fatto creato una frattura all'interno di Mediaset, con Alfonso Signorini che ha deciso di lasciare per potersi serenamente dedicare alla guerra legale con Fabrizio Corona, il format riparte con questi volti nuovi e col nome bomba di Selvaggia Lucarelli. Un corteggiamento durato mesi, un nome che era in cima alla lista sin dal principio a cui – secondo quanto è risultato nel corso dei giorni a Fanpage.it – sarebbero stati proposti anche altri progetti. Per adesso, c'è solo il Grande Fratello Vip all'orizzonte. Perché dopo, stando a quanto apprendiamo, Selvaggia Lucarelli vorrebbe tornare in Rai per la nuova stagione di Ballando con le stelle. 

