Thais Wiggers sulla morte dell’ex fidanzato Paul Baccaglini: “Tra noi qualcosa di intenso ma la vita ci ha allontanato”

La notizia della morte di Paul Baccaglini ha colto tutti di sorpresa. L'ex inviato della trasmissione Le iene ed ex Presidente del Palermo aveva solo 41 anni. Secondo i primi dettagli circolati sulla tragedia, l'uomo si sarebbe suicidato. Sono tanti i messaggi di cordoglio. Anche la sua ex fidanzata, Thais Wiggers, ha dedicato un pensiero al quarantunenne scomparso.

Morto Paul Baccaglini, le parole dell'ex fidanzata Thais Wiggers

Thais Wiggers ha rotto il silenzio sulla morte del suo ex fidanzato Paul Baccaglini. L'ex velina di Striscia la Notizia ha pubblicato su Instagram un messaggio a lui dedicato. Ha spiegato che dopo la loro lunga relazione, la vita li aveva portati ad allontanarsi e dunque non si sentivano più da anni. Tuttavia, è ancora vivo il ricordo dei bei momenti passati insieme. Thais Wiggers ha definito il tempo trascorso accanto a Paul Baccaglini come "intenso e importante". Dunque, ha rivolto le sue condoglianze alla famiglia.

La storia d'amore tra Paul Baccaglini e Thais Wiggers

Paul Baccaglini e Thais Wiggers sono stati fidanzati per otto anni. Una lunga storia d'amore che si è protratta dal 2010 al 2018, dunque successiva alla relazione dell'ex velina con il padre di sua figlia, Teo Mammucari. La trentanovenne, in un'intervista rilasciata nel 2018 a Today, aveva spiegato perché lei e Baccaglini avevano deciso di dirsi addio. Thais dichiarò che si era trattato di una decisione ben ponderata. Ne avevano parlato a lungo prima di decidere di prendere strade diverse: "Abbiamo capito che, alla fine, lasciarsi era la scelta migliore per entrambi". Inoltre, spiegò che la rottura non aveva generato in loro sofferenza ma solo dispiacere, perché erano stati in grado di lasciarsi senza cedere a cattiverie: "Soffri per la fine di una storia se una persona ti fa del male, ma noi non ce ne siamo mai fatti”.