Paul Baccaglini viveva un momento di isolamento prima della morte: i risultati dell’autopsia per l’ipotesi suicidio

Paul Baccaglini, ex inviato de Le Iene ed ex presidente del Palermo Calcio, stava vivendo un periodo di forte isolamento prima della sua morte. A trovarlo senza vita a 41 anni nella sua casa di Segrate, alle porte di Milano, è stata la sua attuale fidanzata. L’autopsia sarà decisiva per confermare l’ipotesi più accreditata del suicidio o per fare luce su altre evidenze.

Nella mattinata di martedì 9 settembre, la sua fidanzata ha lanciato l'allarme e dato così notizia della sua morte a 41 anni. Secondo le prime ricostruzioni, l’ipotesi più accreditata dagli inquirenti è quella di un gesto volontario. Chi lo conosceva bene riporta di un momento molto delicato nella vita di Paul Baccaglini, in cui pare si fosse progressivamente isolato, prendendo distanza sia dal mondo professionale che da quello pubblico. La Procura di Milano ha aperto un fascicolo e disposto l’autopsia per chiarire con precisione le cause della morte.

Il ricordo di Thais Wiggers

"Il Palermo FC, con il presidente Dario Mirri e tutta la famiglia City Football Group, esprime il proprio cordoglio per la prematura scomparsa di Paul Baccaglini, presidente dell'US Città di Palermo negli ultimi mesi della stagione 2016-2017", questa la nota del club dopo aver appreso della sua dipartita. Le Iene, sua famiglia televisiva per un po', ha dato comunicazione via social, mostrando la loro vicinanza alla famiglia. Pablo Trincia ha aggiunto un ricordo personale via social: "È stato uno dei primi colleghi che ho conosciuto quando sono entrato nella squadra de Le Iene. Sempre allegro, sempre carino, sempre gentile. Ciao, Paul". La sua ex fidanzata, Thais Wiggers, ha parlato di vicissitudini che li hanno portati a lasciarsi ma non per questo a rimuovere i bei ricordi di una relazione intensa e importante, nonostante il non sentirsi più da quando avevano preso strade diverse.