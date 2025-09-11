Matilde Brandi sull’ex fidanzato Paolo Calissano: “Aveva dei mostri interni, diceva che sarebbe morto giovane”

Matilde Brandi ha ricordato l’ex compagno Paolo Calissano, scomparso nel 2021 a soli 54 anni. L’ex ballerina del Bagaglino e l’attore vissero una relazione durata poco più di un anno, nei primi anni Duemila.

Matilde Brandi ha ricordato la storia d’amore vissuta con Paolo Calissano in un’intervista rilasciata a Caterina Balivo durante l’ultima puntata de La Volta Buona. L’ex ballerina del Bagaglino e l’attore, scomparso nel 2021, sono stati insieme poco più di un anno, nel 2002. Già allora Matilde aveva colto le difficoltà di Paolo, le sue malinconie e le fragilità che lo avrebbero portato a imboccare uno stile di vita lontano dall’equilibrio di cui avrebbe avuto bisogno.

“Mi diceva che sarebbe morto giovane e che da piccolo rimaneva per ore chiuso nell’armadio. Aveva dei mostri interni”, ha raccontato Brandi in trasmissione, ricordando un ex fidanzato con il quale ha condiviso un breve ma intenso percorso di vita.

La morte di Paolo Calissano nel 2021, a 54 anni

Paolo Calissano è morto il 29 dicembre 2021, a 54 anni, a causa di un mix di antidepressivi rivelatosi fatale. L’attore aveva vissuto anni complessi, a partire dal 2005, quando fu arrestato con l’accusa di aver ceduto droga ad Ana Lucia Bandeira Bezerra, una donna brasiliana trovata morta nel suo appartamento per overdose di cocaina. Condannato a quattro anni, ottenne di scontarli in una comunità per il recupero dei tossicodipendenti.

Nel 2008 tornò di nuovo sotto i riflettori dopo un incidente stradale che rese necessario il ricovero in ospedale: gli esami clinici dimostrarono che aveva assunto allucinogeni. Recentemente, il fratello ha raccontato che la sua morte non fu il prodotto di un incidente. Calissano avrebbe scelto volontariamente di togliersi la vita.

La storia d’amore tra Matilde Brandi e Paolo Calissano

Calissano e Brandi si incontrarono per la prima volta nel 2002 sul set di una telepromozione. Entrambi all’epoca legati ad altre persone – lei con l’ex compagno Mirko Sandoni e lui con Simona Salvemini – decisero di lasciare i rispettivi partner per stare insieme. La loro relazione terminò poco più di un anno dopo. “Ogni tanto scompariva e non capivo dove andava, poi l’ho capito”, ha ricordato Matilde negli studi di Rai1, ripercorrendo i momenti più difficili di quel rapporto.