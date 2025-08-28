Morte di Stefano Cassoli, ex marito di Roberta Capua: l’imprenditore bolognese aveva solo 58 anni

La conduttrice Rai Roberta Capua ha dato solo poche ore fa la notizia della drammatica scomparsa di Stefano Cassoli, suo ex marito e padre del figlio Leonardo. L’uomo, imprenditore bolognese attivo nel settore immobiliare, aveva appena 58 anni.

È Stefano Cassoli l’ex marito di Roberta Capua morto in un incidente stradale lo scorso maggio. Ad annunciarlo, a distanza di mesi dalla scomparsa, è stata la stessa conduttrice Rai, ancora incredula di fronte alla perdita di quello che ha definito “l’uomo della sua vita”. Cassoli, imprenditore bolognese attivo nel settore immobiliare, aveva solo 58 anni. Dal legame con Capua, nel 2008, era nato Leonardo, unico e amatissimo figlio della coppia.

La storia d’amore tra Stefano Cassoli e Roberta Capua

Cassoli e Capua si sposarono nel 2011, dopo cinque anni di relazione. Le nozze, celebrate con rito civile all'interno della sala rossa di Palazzo Accursio a Bologna, videro tra i presenti anche il piccolo Leonardo, che all’epoca aveva appena 3 anni. La coppia volle un matrimonio intimo, con parenti e amici scelti tra quelli più stretti. Unica celebrità invitata fu Tosca D’Aquino, grande amica dell’ex Miss Italia 1986. Il ricevimento si svolse nella dimora storica bolognese scelta dalla coppia come residenza.

La fine del matrimonio e le parole di Roberta Capua

Insieme dal 2006, Capua e Cassoli sono stati a lungo una delle coppie più riservate del mondo dello spettacolo, una scelta che la conduttrice aveva già fatto anche in occasione del suo primo matrimonio con Giorgio Restelli, oggi dirigente Mediaset. La separazione dall’imprenditore era stata formalizzata a inizio 2024.

Una decisione, quella di separarsi, che Roberta aveva vissuto con grande dolore, ammettendo pubblicamente la delusione per un legame finito e sottolineando come, a suo dire, l’ex marito “non avesse fatto abbastanza” per ricucire quanto si era spezzato tra loro. Nonostante tutto, Cassoli – ha ribadito la conduttrice nell’intervista in cui ha rivelato la notizia della sua morte – è rimasto “il più grande amore della sua vita”.