Roberta Capua: "Ho sofferto molto per la fine del mio matrimonio. Non perdono al mio ex di non aver lottato" Roberta Capua si racconta a Storie di donne al bivio, dove parla della fine del suo matrimonio con Stefano Cassoli per la quale ha sofferto molto.

A cura di Ilaria Costabile

Roberta Capua è stata ospite di Monica Setta nel suo programma, Storie di donne al bivio, dove la giornalista ripercorre i momenti più intensi della vita delle protagoniste di puntata, parlando d'amore, di scelte, di ricordi e anche del presente.

La fine del matrimonio con Stefamno Cassoli

La conduttrice ha parlato senza filtri della sua nuova vita, a seguito della separazione dall'ex marito, Stefano Cassoli. Un momento difficile del quale porta ancora gli strascichi, ma che non rinnega, nonostante abbia avuto non pochi momenti di sconforto nell'affrontarlo: "Ho sofferto moltissimo" racconta. Pur ritenendo che fosse l'uomo della sua vita, Capua rivela alla giornalista che la decisione di chiudere per sempre la loro storia d'amore era ormai diventata inevitabile, sebbene il giorno in cui i due si erano giurati amore, sposandosi nell'aprile 2011, mai avrebbe pensato che la loro relazione si sarebbe potuta concludere il questo modo.

Roberta Capua: "Si è rotto tutto definitivamente"

Non sono mancati, però, momenti in cui entrambi hanno provato a rimettere insieme i cocci di una relazione di cui, però, non potevano ignorare le crepe che nel frattempo si erano formate. Dopo incomprensioni e anche tensioni, prendere strade diverse e continuare la loro vita separati è sembrata l'unica soluzione possibile per provare a stare bene e salvare quell'amore che li aveva uniti e che aveva fatto pronunciare loro il fatidico sì. Roberta Capua, però, non nasconde di aver pensato più volte che qualcosa in più si sarebbe potuto fare e a questo proposito confessa a Monica Setta un suo sentimento piuttosto intimo in merito alla fine del suo matrimonio, parlando delle responsabilità che attribuisce all'ex marito:

Cosa non gli perdono? Il non aver cercato di tenere con le unghie e con i denti insieme questa relazione. Ci sono crisi da cui ci si può riprendere e a noi non è accaduto. Qui si è rotto tutto definitivamente