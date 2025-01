video suggerito

La lascia dopo 23 anni per un’altra, a C’è Posta per Te Roberta perdona Andrea: “Alla prima cosa mica chiamo Maria” A C’è Posta per Te Andrea chiede perdono a Roberta dopo che l’ha lasciata dopo 23 anni di relazione. Lei inizialmente è indecisa, poi sceglie di accoglierlo di nuovo, ma promette che non sarà così indulgente in futuro. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

A cura di Andrea Parrella

76 CONDIVISIONI condividi chiudi

A C'è posta per Te la storia di Andrea, che dopo 23 anni di matrimonio ha chiuso la sua relazione con Roberta per iniziare una storia con un'altra donna, ma oggi prova a riconquistare la fiducia della madre dei suoi figli. "È stata la mia prima volta, la mia prima cena fuori casa, la mia prima vacanza senza i genitori" spiega a Maria De Filippi. Nel 2016 alla morte di suo padre, Andrea sente cedergli il terreno sotto i piedi, una parte di lui è morta insieme a suo padre e in quel periodo con la moglie e i figli vanno a vivere a casa della madre di lei. In quel periodo la loro complicità inizia a venir meno, lui si sente solo e inizia un rapporto con una donna con la quale inizialmente scambiava solo messaggi, ma poi inizia una relazione vera e propria.

La scelta di Andrea di lasciare Roberta

Quando ha il sentore che questa storia potrebbe intaccare il suo matrimonio chiude la sua frequentazione. Il matrimonio con sua moglie sembra riprendere quota, finché non si arriva al 2023, quando c'è una nuova crisi e lui si lamenta del fatto che la moglie stia sempre con i figli e inizia a sentire nuovamente la solitudine. Intanto l'altra donna si fa avanti e Andrea riprende a rivederla e tra i due inizia una vera e propria relazione. Lui lascia momentaneamente casa, l'amante quindi si vendica, e bussa sotto casa loro per parlare con la moglie, per cui Andrea decide di confessare tutto prima che sia la donna a farlo al posto suo, ma intanto lui ha intenzione di lasciarla.

Le parole rivolte da Andrea a Roberta all'apertura della busta: "Sono qui a chiederti scusa per tutto il male che ti ho fatto, ti ho deluso e ho deluso i nostri bambini. Non ho mai pensato di lasciarti perché sono sempre stato convinto di quale fosse il mio posto, accanto a te e ai nostri figli, ho pensato di aver bisogno di altro per essere felice. Ho sbagliato ad essere convinto che tu ci fossi sempre con me, mi manchi tanto amore mio, mi manca addormentarmi vicino a te e vivere con te".

Roberta accusa Andrea: "Non si è mai preso una responsabilità"

Roberta, quindi, parla con Maria De Filippi e spiega il perché il marito dice di essersi sentito trascurato, ma lo accusa anche del suo comportamento: "Non si è mai preso una responsabilità. Ero sempre io quella che doveva cambiare, ma ho sempre saputo di non essere tutta sbagliata. Non lo credevo capace, avevo un livello di stima, una fiducia, potevano venire dieci persone a dirmelo. Non sono scema, la mosca sotto al naso non mi passa, ma con lui ho sempre perso tutte le mie forze." Inoltre racconta anche di aver parlato con l'altra donna:

Ci ho parlato con questa persona, io ce l'ho ben chiaro che lei a me non deve niente. Io sono sposata con lui, però sono anche del parere che ognuno sceglie chi vuole essere nella vita. È veramente di poco tatto, ho cercato anche di liberarla, ho fatto di tutto per proteggerli, perché ok dirgli la verità, si dice la verità filtrata. La grande l'ha scoperta da sola, chi era. Le ho chiesto aiutami a proteggere i miei figli.

Roberta non nega le capacità da padre dell'ex marito: "Era pieno di bugie, non sapeva più come uscirne. Maria è un papà meraviglioso, sono felicissima che lui sia il papà dei miei figli, il papà che non ho mai avuto, è stato il compagno di vita dei sogni, veramente dei sogni, però poi i sogni… Tutto quello che abbiamo vissuto lo so io e lo sa lui. Quando me l'ha detto io non gli ho fatto la guerra, so come è fatto, che è stato malissimo. Ci sono tanti momenti in cui mi manca, la sera, la vita normale, però in questi anni ho imparato anche a stare sola, a sentirmi sola, tanti vuoti non li sento, perché ho imparato a sentirmi sola".

Il perdono di Roberta

Maria, quindi, chiede a Roberta se ha intenzione di aprire la busta e dare una nuova opportunità ad Andrea, ma la donna non sembra convinta: "Io non credo di essere pronta. Mi ha mancato troppo di rispetto, lui sa quanto io sono buona e se n'è approfittato, ha scambiato il mio essere paziente. Io lo sapevo che lui sperava fossi io a prendere in mano la situazione. Nella vita capita che si smette di amare, avrei apprezzato di più, non è stato onesto.Questa cosa che è successa ha alzato una barriera che non mi fa sentire alcun tipo di emozione. Voglio pensare un po' a me, non l'ho mai fatto, ho bisogno di una persona accanto che ascolti anche i miei silenzi. Lui vuole tutte le attenzioni per sé, come un bambino capriccioso".

Andrea, dal canto suo, cerca di convincerla: "Non mi interessa di quello che dice la gente, io devo avere vergogna con te. Io ci credo ancora al nostro amore, è grande quello che siamo noi, siamo invidiati". Il botta e risposta, ormai, si è allentato non c'è rabbia e infatti Roberta decide di aprire la busta: "La prima cosa che fai mica chiamo Maria eh? O diventi grande e non scherzo su questo, cominci a prenderti anche le tue responsabilità, ma esistono anche responsabilità a livello di sentimenti". E lui: "Ti prometto che ogni giorno sarà speciale insieme a te".