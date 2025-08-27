Morto l’ex marito di Roberta Capua: “Ha avuto un incidente, è stato il mio più grande amore”

Roberta Capua rende nota per la prima volta la drammatica scomparsa del suo ex marito, morto il 31 maggio scorso in un incidente stradale. Intervistata dal settimanale F, la conduttrice ha raccontato il dolore per la perdita improvvisa dell’uomo che definisce “il più grande amore della sua vita”. Pur senza fare nomi, Capua sembrerebbe stare facendo riferimento a Stefano Cassoli, dal quale si era separata recentemente, senza mai nascondere la sofferenza legata a quello strappo sentimentale. Cassoli e Capua si erano sposati nel 2011, per poi separarsi ufficialmente all'inizio del 2024. Dal loro legame è nato il figlio Leonardo. In precedenza, la donna era stata sposata con Giorgio Restelli, dirigente Mediaset.

Roberta Capua: “Sono addolorata, non riesco ancora a parlarne”

“Il 31 maggio scorso, il mio ex marito ha avuto un incidente e non c’è più. Lo dico per la prima volta”, ha dichiarato la conduttrice Rai, rendendo pubblica per la prima volta questa dolorosa vicenda. “Fino a oggi non sono riuscita a parlarne pubblicamente. Sono troppo addolorata e non sono ancora pronta. Lui è stato e resterà il più grande amore della mia vita. La sua scomparsa si aggiunge ad altre cose bruttissime che sono accadute: nel 2023, uno dopo l’altro, ho perso anche i miei genitori, che amavo moltissimo. Ma voglio provare a essere ottimista e pensare che dietro l’angolo ci sia qualcosa di bello per me…”.

Il legame con Stefano Cassoli e la separazione

A inizio 2025 Roberta Capua aveva raccontato la separazione dall’ex marito Stefano Cassoli. “Cosa non gli perdono? Il non aver cercato di tenere con le unghie e con i denti insieme questa relazione. Ci sono crisi da cui ci si può riprendere e a noi non è accaduto. Qui si è rotto tutto definitivamente”, aveva confidato a Storie di donne al bivio, esprimendo la delusione per un amore che la coppia non era riuscita a salvare. Un sentimento che, nonostante tutto, Capua non ha mai dimenticato.