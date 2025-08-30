Roberta Lanfranchi: “Mi piacciono i reality, ma non mi avranno mai. Con Pino Insegno non ci sentiamo più”

Roberta Lanfranchi si racconta in un’intervista nella quale ripercorre la sua carriera, dagli inizi a Striscia con Antonio Ricci fino ad oggi con la radio che è “casa”. Poi, il rapporto con Pino Insegno, ormai suo ex marito e padre dei suoi figli.

Roberta Lanfranchi è stata una delle protagoniste della tv degli Anni Novanta, poco tempo prima aveva fatto il suo debutto sul piccolo schermo in un programma di Fiorello, per poi approdare sul bancone di Striscia la Notizia che l'ha consacrata alla notorietà. Oggi, però, la tv la guarda da lontano, la radio è il suo mondo e, dopo 14 anni in Rds, dice di sentirsi a casa. Se ripensa ai suoi esordi, ancora fa fatica a credere a quello che è le accaduto e parlando del suo matrimonio con Pino Insegno ammette, serena, di non sentirlo più.

Gli inizi in tv e il successo con Striscia la Notizia

Al Corriere della sera, la showgirl ricorda gli inizi su Canale 5, con la supervisione di Antonio Ricci: "Lui scendeva dai suoi uffici e ci passava in rassegna: come stai? tutto bene oggi? Controllava trucco e vestiti e poi andavamo in onda. Era il nostro preside, ancora oggi l’ho memorizzato come “preside” sul telefono". Il primo provino per Striscia non pensava lo avrebbe mai vinto, si sentiva una "sfigata": "Sono sempre la prima critica di me stessa, come prima reazione mi sento fuori posto", racconta, ma negli anni di strada ne ha fatta, diventando un volto noto del piccolo schermo, senza pestare i piedi a nessuno: "Rispetto il ruolo che mi danno, resto sempre nei miei binari".

Il no ai reality e ai calendari

Con quella notorietà anche i guadagni erano superlativi: "Un milione di lire per una serata", eppure Lanfranchi di offerte economiche ne ha rifiutate molte, tra cui quella per i calendari che, all'epoca, erano gettonatissimi:

Non sono nemmeno arrivata alla trattativa, però credo che avrei potuto comprarmi casa. Nel periodo da velina con Marina Graziani (l’altra velina) finivamo il venerdì sera e partivamo per fare eventi, serate, inaugurazioni, abbiamo fatto di tutto. Un milione di lire, all’epoca era davvero tantissimo

Ma ad oggi, sebbene il compenso possa allettare, nemmeno i reality la convincono: "Sono una grande spettatrice di reality, li guardo tutti, mi piacciono da matti le dinamiche umane e come ci si stravolge in situazioni di costrizione. Poi penso: mamma mia guarda questi cosa stanno facendo. E realizzo: quella lì potevo essere io… Non mi avranno mai".

Il rapporto con Pino Insegno

Poi, la parentesi Pino Insegno, suo marito e padre dei suoi figli, ormai grandi. La separazione non è stata facile "però grazie al cielo siamo due persone che comunque si volevano bene" e aggiunge: "abbiamo spiegato ai nostri figli che i problemi di mamma e papà non erano i problemi di mamma con i figli o di papà con i figli. Adesso con Pino non ci sentiamo, ma non perché ci odiamo. Non ci sentiamo perché non c’è bisogno di sentirci".